Isola dei Famosi, Enrico Papi verso l'addio? I cambiamenti in arrivo e il momento preciso che avrebbe fatto arrabbiare Ilary

Cosa accadrà nel terzo appuntamento con l'Isola dei Famosi? Ecco le nuove indiscrezioni su Enrico Papi, opinionista della 17esima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi.

Nel corso della prima e della seconda puntata della 17esima edizione dell'Isola Dei Famosi, si è molto parlato del comportamento di Enrico Papi che quest'anno copre il ruolo di opinionista accanto a Vladimir Luxuria.

Isola 2023: Enrico Papi vero "un ridimensionamento"

Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, infatti, l'ex conduttore di Sarabanda avrebbe suscitato qualche disappunto alla conduttrice e agli autori in seguito ad un'eccesiva ingerenza durante la diretta. Sarebbero stati troppi i suoi interventi e alcuni fuori luogo (come la clip che vi mostriamo, in cui Papi nel corso della seconda puntata, avrebbe cercato di leggere il primo eliminato poco dopo venisse consegnata la busta ad Ilary creando un certo fastidio a quest'ultima).

Secondo quanto ha riportato da ThePipol, Enrico Papi sarebbe stato persino in procinto di dire addio al programma per essere sostituito già nel corso della terza puntata dell'adventure game, prevista per martedì 2 maggio prossimo.

"Animi inquieti, caldi e per niente sereni dalle parti de l’Isola dei Famosi - si legge su The Pipol Gossip - ma non in Honduras, bensì in studio! [...] C’è un gesto però che ha fatto arrabbiare molto, non solo la conduttrice ma autori in studio e non, regia e piani alti in Mediaset ovvero quando Papi ha strappato letteralmente di mano la busta di Ilary per leggere il nome dell’eliminato, disintegrando una liturgia che spetta solo e unicamente al conduttore, ma soprattutto innervosendo gli animi e dimostrando la fragilità di Enrico (reduce da una serie di flop) che non interpreta il ruolo di ‘accompagnatore’ della Blasi."

"Ma è palese che al centro del palco vorrebbe star lui. Le critiche feroci e le mancanze di rispetto in studio stanno scaldando gli animi. Non è escluso che lo stesso Papi (uno che si meraviglia nello scoprire che il vero nome di Alvin sia Alberto dimostrando quanto poco abbia studiato per partecipare e occupare un ruolo ben pagato) possa abbandonare già da martedì. Le riunioni accesissime sono in corso. Papi, in ogni caso, dimostra l’ennesima scelta non azzeccata…"

Nel corso della giornata odierna, Fanpage, ha spiegato come starebbero davvero le cose. Per l'opinionista ci sarebbe la volontà di "un ridimensionamento" e non un suo addio:

"Secondo quanto ha appreso Fanpage, l’ipotesi momentaneamente più probabile consiste in un intervento aurorale mirato a “placare” Papi. Ridimensionando la sfera dei suoi interventi al ruolo per il quale è stato ingaggiato. Che non è, almeno per quanto riguarda l’Isola quest’anno, quello del conduttore."

