Isola dei Famosi, il piano segreto di Carmen Di Pietro per smascherare Luca Daffrè: "Vediamo che succede"

Carmen Di Pietro mette in guardia Maria Laura De Vitis su Luca Daffrè e mette in atto un piano segreto a L'Isola dei Famosi.

Tempo di confessioni per Maria Laura De Vitis a L'Isola dei Famosi. La giovane naufraga ha rivelato di essere interessata a Luca Daffrè provocando la reazione di Carmen Di Pietro, che ha deciso di mettere in atto un piano per capire le reali intenzioni del modello.

Carmen Di Pietro pronta a smascherare Luca Daffrè

Nel daytime di ieri de L'Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis ha deciso di aprire il suo cuore e confessare il suo interesse per Luca Daffrè. Una rivelazione che ha spiazzato Carmen Di Pietro, che ha deciso di mettere in guardia la vincitrice de La Pupa e il Secchione Show proponendole un piano per capire se il suo sentimento è ricambiato dal modello:

Prima volevi mio figlio Alessandro e mo questo? Della serie che non ti è andata bene con uno e ora vuoi uscire con questo. Comunque io sono felice se vi mettete insieme. Lui mi piace, anche perché altrimenti non l’avrei scelto come toyboy. Ah ti ha detto che aveva occhi solo per me? No aspetta ma che volevate fare un triangolo? Ci manca solo il tris con me. Comunque ho un piano per capire se ti vuole. Perché secondo me questo vuole fare i triangoloni.

Dopo essersi confrontata con Maria Laura, Carmen ha deciso di mettere in atto un piano segreto per smascherare Luca coinvolgendo anche Estefania:

Io ho un piano per capire al 100% se è interessato solo a te o è furbetto. Estefania deve provarci un po’. Ascoltami Estefania, non è che te lo devi smuciniare, però lo stuzzichi un po’ e vediamo che succede. Non è che lo tocchi e cose del genere, fai la dolce e carina. Se lui cede allora non è sincero e vuole fare i triangoli, altrimenti io approvo questo amore. Quindi adesso tu Estefania vai da lui in riva al mare e gli dici ‘certo che sei proprio bello’. Perché qui secondo me lui vuole fare i triangoli. Sì dai a questo piacciano i triangolini, questo gran signore vuole fare le cose strane a triangolo.

