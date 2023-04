Isola dei Famosi, il gesto inaspettato di Simone Antolini contro la produzione: "Mi dispiace, ma..."

Gossip TV

I naufraghi vengono puniti per aver violato il regolamento de L'Isola dei Famosi, Simone brucia il comunicato contro la produzione!

Colpo di scena a L'Isola dei Famosi. A poche ore dal loro sbarco sull'isola, i naufraghi della nuova edizione hanno ricevuto il primo provvedimento disciplinare. Provvedimento che, però, ha scatenato la reazione del leader della settimana Simone Antolini, che ha bruciato il comunicato nel fuoco.

Simone Antolini contro la produzione de L'Isola dei Famosi, ecco perché!

Nel daytime di ieri de L'Isola dei Famosi, i naufraghi sono riusciti finalmente ad accendere il fuoco grazie a Fabio dei Jalisse, Paolo Noise, Andrea Lo Cicero e Luca Vetrone. Un’unione di forze che, però, è andata contro il regolamento del reality show condotto da Ilary Blasi che prevedeva il divieto di aiutarsi fra gruppi avversari:

Lo spirito dell’Isola vi osserva sempre e le regole erano chiare. Fra queste c’era il divieto di aiutarsi fra gruppi avversari. Il fuoco è stato acceso con la collaborazione di naufraghi di tribù diverse, quindi verrà automaticamente spento!

La decisione presa dalla produzione de L'Isola dei Famosi non è per niente andato giù al fidanzato di Alessandro Cecchi Paone che, come riporta Biccy, ha bruciato il comunicato:

No, no! Non spegniamo nulla perché l’idea di come accendere il fuoco è partita dalla mia tribù, in questo caso da Fabio, in seguito ha dato un grandissimo contributo tutto il sistema polmonare di Paolo. Solo in seguito abbiamo chiamato Andrea semplicemente per vedere. Andrea ha semplicemente assistito. Quindi, se c’è una direttiva chiara su cui c’è stato un infrangimento di regole rispondo. Ma su questo no, mi dispiace.

Il tentativo di Simone di tutelare il gruppo non è servito a nulla visto che, poco dopo, Luca Vetrone ha ammesso di aver aiutato il gruppo degli Accoppiados ad accendere il fuoco: "Ammetto che sono andato a soffiare, non lo nego. Mi dispiace per loro che ci hanno messo tanto ad accenderlo".

