Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone vuota il sacco: "Ecco perché Mediaset mi ha voluto"

La rivelazione di Alessandro Cecchi Paone sulla sua partecipazione a L'Isola dei Famosi.

Lunedì 17 aprile 2023 su Canale 5 è partita ufficialmente la nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Tra i concorrenti in gara anche Alessandro Cecchi Paone che, in un'intervista rilasciata a Nuovo Tv prima di partire, ha svelato perché Mediaset l’avrebbe voluto nel cast del reality show condotto da Ilary Blasi.

Alessandro Cecchi Paone: la verità sulla partecipazione a L'Isola dei Famosi

Alessandro Cecchi Paone è tra i protagonisti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Intervistato da Nuovo Tv prima di partire per l'Honduras, il noto conduttore e giornalista ha svelato alcuni dettagli inediti riguardanti la sua partecipazione al popolare reality show di Canale 5 insieme al suo giovane fidanzato, Simone Antolini:

Mediaset voleva un po’ di cultura in questo reality. Ed ecco perché hanno spinto per avermi. Ci tenevano molto a farmi partecipare insieme al mio compagno Simone Antolini. Un bel messaggio, anche se dovrebbe essere un dato acquisito che esistono ‘le’ famiglie e non ‘la’ famiglia.

Il giornalista ha deciso di partecipare a L'Isola dei Famosi insieme al suo fidanzato Simone per lanciare un importante messaggio. Come riporta Biccy, in un'altra intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, Cecchi Paone aveva spiegato:

Ho deciso di partire in coppia per L’Isola dei Famosi per veicolare un bel messaggio di inclusione, per dimostrare che nelle coppie la differenza d’età non limita ma valorizza. E mostrare il nostro rapporto senza filtri. Credo che sia una bella cosa mostrare la nostra normalità. Cosa mi mancherà in questi mesi? L’ambiente domestico e le comodità. Che esperienze simili a L’Isola ho vissuto in passato? I vari viaggi con La macchina del tempo e la mia precedente partecipazione a questo reality nel 2012.

