Isola dei Famosi, i Cugini di Campagna sbarcano in Honduras? Il gossip

Giungono nuove indiscrezioni sul cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Si accendo i riflettori sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Al timone Ilary Blasi, che convince Alvin a tornare come inviato speciale dall’Honduras. Il cast sembra ancora non essere stato messo a punto, anche se trapelano indiscrezioni sui possibili naufraghi, tra i quali potrebbero esserci i Cugini di Campagna.

Isola dei Famosi, i Cugini di Campagna nel cast?

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si prepara a sbarcare in prima serata su Canale5, dopo la Finale del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi torna la timone della conduzione dopo il successo dell’ultima stagione, scegliendo Alvin come inviato dall’Honduras. Sul cast del reality show, invece, aleggia ancora il mistero. Sono stati confermati i primi nomi ovvero quelli di Lory Del Santo con il compagno Marco Cuocolo, mentre sembra certa la presenza di Guendalina Tavassi.

Sembra che quest’anno il cast sarà diviso in concorrenti singoli e coppie, per movimentare gli animi tra i naufraghi che sentiranno ancora di più la competizione. Poche ore fa, Tv Blog ha svelato una nuova indiscrezione sul cast, che potrebbe vedere protagonisti i Cugini di Campagna. “Fra i concorrenti dell’Isola dei famosi 2022 vedremo in campo dunque personaggi dei Cugini di campagna. Nel dettaglio a tenere alta la bandiera del gruppo di “Anima mia” potranno essere in gioco in Honduras Nicolino Nick Luciani, il biondo e voce del gruppo, Tiziano Leonardi, tastierista della band fondata dai fratelli Michetti, ovvero Ivano e Silvano ancora saldamente al comando di questo storico gruppo musicale italiano. Chi di loro farà parte del gruppo di naufraghi? Lo scopriremo in sede di presentazione del cast”, questo il gossip bomba, al momento non ancora confermato dai diretti interessati.

