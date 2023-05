Isola dei Famosi, Helena Prestes crolla: "Non ce la faccio più, mi hanno attaccata e giudicata perché..."

Gossip TV

La naufraga Helena Prestes in crisi a L'Isola dei Famosi.

Momento difficile per Helena Prestes a L'Isola dei Famosi. La giovane naufraga si è lasciata andare a un duro sfogo con Corinne Clery in cui ha accusato tutti gli altri naufraghi di volerla fare fuori dal reality show condotto da Ilary Blasi.

La crisi di Helena Prestes

Helena Prestes è letteralmente crollata a L'Isola dei Famosi. Nel daytime andato in onda ieri pomeriggio, la giovane naufraga si è scagliata contro tutti i suoi compagni di avventura. Il motivo? Come rivelato a Corinne Clery, la modella brasiliana è convinta che tutti la attacchino con il fine di mandarla in nomination:

Non ce la faccio più, mi sento debole, senza forze. Sento che le persone qui non mi conoscono, mi hanno attaccata. Dicono che io reciti, mi hanno giudicato perché vogliono nominarmi. Mi sento sola, non posso essere me stessa che sembra che sto recitando. Sono loro che recitano. Loro recitano, non io.

Per chi non lo sapesse, Helena è finita nel mirino degli altri concorrenti de L'Isola dei Famosi per alcuni suoi atteggiamenti ambigui. "Mi rendo conto che su alcune cose non è limpida e trasparente" ha dichiarato Cristina seguita da Fiore Argento che non ha nascosto la sua antipatia per la modella. Un pensiero condiviso anche da Mazzoli che l'ha definita "un'attrice di soap opera".

