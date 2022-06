Gossip TV

Una delle grandi protagoniste della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, l'influencer romana Guendalina Tavassi ha rivelato chi è il peggior naufrago del reality.

Guendalina Tavassi, è stata una delle grandi protagoniste della sedicesima edizione del reality show dell'Isola dei Famosi a cui ha dovuto dire addio in seguito al prolungamento per impegni improrogabili. Non c'è dubbio che l'influencer romana ed ex gieffina, potessere essere tra i palpabili vincitori dell'edizione.

Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi "Io vincitrice morale, mentre l'unica perdente è..."

La Tavassi sulla pagina Instagram di The Pipol, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua esperienza, rivelando che il fratello Edoardo è per lei il vincitore dell'Isola:

"Ciao Pipol ascoltatemi bene, il mio vincitore è… Edoardo. Ovviamente mio fratello perché penso abbia regalato all’Isola quel tocco di magia, divertimento, ironia, allegria e spensieratezza che tanto mancava lì sopra e poi ha creato un sacco di dinamiche. Ne abbiamo create tante anche insieme. Lui è il mio vincitore."

Guendalina si è definita invece la vincitrice morale:

Mentre invece, per quanto riguarda il vincitore morale di questa edizione… sono io. Mi sento la vincitrice morale dell’Isola perché sono sempre stata sincera, schietta. Ho sempre litigato con tutti per essere forse toppo vera. Sono riuscita a mandare a casa tutti quelli che mi stavano sulle balle, per questo io mi sento un po’ la vincitrice di questa Isola.

La 36enne romana ha infine rivelato chi è il perdente di questa edizione:

“Il perdente è Laura Maddaloni perché diceva di essere la più forte. Se lo diceva da sola ed effettivamente lo era, ma di Playa Sgamada però.”

