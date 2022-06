Gossip TV

Guendalina Tavassi, tra gli ex naufraghi dell'Isola dei Famosi 16, ha parlato del recente ritiro del fratello Edoardo, tra i favoriti per la vittoria finale.

Manca pochissimo al termine della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi che consacrerà il suo vincitore nell'appuntamento finale in onda lunedì 27 giugno 2022, in prima serata su Canale 5. A contendersi lo scettro sono sei naufraghi: Luca Daffré, Marialaura De Vitis, Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis, Mercedesz Henger e Nick Luciani.

Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi e i retroscena sul ritiro del fratello Edoardo: "Rinchiuso. Finale non giusta"

Tra i super favoriti per la vittoria finale anche Edoardo Tavassi che ha dovuto ritirarsi dal reality ad una settimana dalla conclusione. Un vero peccato per Edoardo che si è infortunato gravemente al ginocchio riscontrando una lesione ai legamenti che gli ha reso impossibile la sua permanenza in Honduras anche solo per pochi giorni.

"Ho sbattuto contro qualcosa, uno scoglio e ho sentito la botta - ha dichiarato l'ex naufrago romano come riportato da Biccy - . Quando ho appoggiato il piede ho sentito uno ‘stuk’ e ancora uno ‘stuk’ e da quel momento non sono più riuscito a piegare il ginocchio. E da quel momento ho cominciato a piangere. Ho sentito il dolore più forte di sempre. La paura mia è stata da sempre non concludere l’Isola. La diagnosi è purtroppo quella di lesione dei legamenti. Io la finale l’avrei fatta pure da zoppo, ma purtroppo l’esito del medico è chiaro"

Guendalina Tavassi, la sorella di Edoardo, anche lei tra i protagonisti del reality, ha dichiarato che il fratello sarebbe rimasto ma i medici gliel'hanno impedito. L'ex gieffina ed ex naufraga a Fanpage, ha inoltre rivelato che in questo momento sarebbe richiuso in attesa di presenziare in studio a Milano nella puntata di lunedì.

“L’ho sentito quando stava per lasciare l’Honduras, era ancora notte. Mi ha detto che sarebbe rimasto anche infortunato. Ha aggiunto che mancavano solo sei giorni e che aveva fatto questo percorso durato tre mesi non certo per andarsene via a un passo dalla fine. Poi mi ha detto che con i dottori avevano ritenuto fosse meglio così, quindi va bene lo stesso. Sarebbe rimasto se gliene avessero dato la possibilità. È stato bruttissimo vederlo andare via. Sognavamo un podio con lui, Nicolas e Carmen, non con persone che sono arrivate ieri. Non la trovo giusta questa finale. Prima me ne vado io perché prolungano il gioco e non posso restare, poi anche mio fratello è costretto ad andarsene. Se lo vedrò direttamente lunedì? Sì. Non può utilizzare i social, è tipo rinchiuso finché non lo presentano lunedì in puntata"

