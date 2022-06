Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi derubata: ''Vi auguro tutto il male, morite presto''

Gossip TV

Guendalina Tavassi, ex naufraga de L’Isola dei Famosi, racconta la brutta disavventura nella stazione di Milano.

Brutta disavventura per Guendalina Tavassi. L’ex naufraga della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi è stata derubata nella stazione di Milano, e sbotta su Instagram raccontando tutto quello che le è successo.

Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi furiosa: è successo alla stazione dei treni

Personaggio di spicco della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi continua a far parlare di sé anche lontano dall’Honduras. Dopo aver discusso con Lory Del Santo nello studio del reality show di Canale5, lasciando di stucco i presenti compresa Ilary Blasi, Guendalina ha raccontato di essere stata vittima di furto. L’ex naufraga, mentre si trovata in stazione a Milano, è stata allarmata da un uomo intento ad urlare a squarciagola e quando si è voltata per raggiungere il binario si è accorta che il suo portafogli era sparito.

“Mi hanno lasciato per terra, mi hanno rubato il portafogli in stazione, c’erano soldi, carte, addirittura l’anello, il rosario di mia nonna, tutti i documenti, rubato dentro la stazione a Milano […] Stavo per perdere il treno ma si attaccano al c***o, le carte le ho bloccate, vi potete levare le cose dei denti con le carte. Ho fatto beneficenza e Dio queste cose le vede e mi ripagherà di tutto, il rosario di nonna e le foto veramente mi è dispiaciuto […] State attenti a Milano perché la cosa che hanno fatto con me è stata stupidissima però viene spontaneo fare: avevo la borsa, mentre passavo uno ha cominciato a urlare, io mi sono girata e questo continuava a urlare, e la compare è passata mentre io mi giravo a guardare questo che urlava… Vi auguro tutto il male, voglio che morite presto”.

Guendalina ha raccontato su Instagram le dinamiche della vicenda, sollecitando i suoi followers a prestare molta attenzione se si trovano in stazione. Tavassi, che recentemente ha approvato il nascente flirt tra Mercedesz e il fratello Edoardo, è apparsa piuttosto dispiaciuta per il furto dei ricordi della sua amatissima nonna, ma chissà che vedendo le sue stories i ladri non si mettano una mano sulla coscienza, e restituiscano la refurtiva.

