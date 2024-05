Isola dei Famosi, Greta Zuccarello contro Artur Dainese: "Falso! Ecco qual è il tuo ruolo qui" (VIDEO)

Gossip TV

Scontro di fuoco in diretta a L'Isola dei Famosi tra Artur Dainese e Greta Zuccarello, che ha lanciato pesanti accuse al suo compagno di avventura.

Artur Dainese e Greta Zuccarello ai ferri corti a L'Isola dei Famosi. Nel corso dell'ultima puntata del reality show, andata in onda ieri mercoledì 22 maggio 2024 su Canale 5, i due naufraghi si sono resi protagonisti di uno scontro di fuoco in diretta in cui sono volate pesanti accuse e offese.

Greta e Artur: scontro in diretta a L'Isola 2024

La puntata di ieri de L'Isola dei Famosi è stata a dir poco scoppiettante con Artur Dainese e Greta Zuccarello che si sono duramente scontrati in diretta. Tutto è nato durante la settimana quando la giovane naufraga ha accusato il suo compagno di gioco di non rispettare le regole del reality show di Canale 5 e gli altri. Chiamata poi in Confessionale, Greta è tornata all'attacco contro Artur lasciandosi andare a delle esternazioni non proprio carine:

Il caso ha voluto che io sia in nomination con Artur. Abbiamo modi diversi di vivere l'isola. Io sono venuta per un'esperienza personale e di crescita. Già ho vinto. Artur è venuto qua per sconfiggerci tutti. Pensa solo a se stesso. Il suo ruolo è quello di sterminarci tutti. In qualsiasi modo, con onestà, disonestà, falsità, finti sorrisi, finti abbracci.

A cercare di far luce sulla situazione ci ha pensato la conduttrice de L'Isola dei Famosi che durante la puntata ha riaperto la questione chiedendo spiegazioni ai due naufraghi. Interpellata da Vladimir Luxuria sul travagliato rapporto con Artur, Greta ha spiegato di non provare odio nei confronti del concorrente ma ritiene che ci siano altri che giocano in modo "più leale e pulito". Accuse, però, che non sono per niente piaciute all'uomo che, senza mezzi termini, ha ammesso:

Sì, sono un mostro. Lei è una manipolatrice. Prima di puntare il dito, ti sei preoccupata di parlare con il gruppo. Secondo me Greta qua è venuta a fare la sua vacanza, non la sua esperienza personale. Non dà tantissimo contributo al gruppo. Fa il bagno e prende il sole. Lei parla alle spalle.

