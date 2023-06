Isola dei Famosi: Gian Maria Sainato è stato lasciato appena ha fatto ritorno in Italia: “Cornuto e mazziato”

Gossip TV

Lo sfogo del modello campano, tra i protagonisti della diciassettesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Il modello campano Gian Maria Sainato, è stato uno dei recenti protagonisti della diciassettesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Gian Maria Sainato: "La persona che pensavo mi stesse aspettando fuori, in realtà dopo l’Isola non mi vuole più"

Nel corso della sua avventura nel reality show, Sainato ha parlato apertamente della sua bisessualità e anche di avere iniziato, da poche settimane, una storia con una ragazza. Proprio in merito alla sua relazione, al ritorno in Italia, per il modello c'è stata una brutta sorpresa.

"Comunque la persona che pensavo mi stesse aspettando fuori, in realtà dopo l’Isola non mi vuole più. – ha scritto su Twitter l’ex concorrente de L’Isola – Cornut e mazziat in questo caso dall’Isola dei Famosi"

L'ex naufrago ha parlato anche dei suoi ex compagni d'avventura, alcuni dei quali pare abbiano ancora dei risentimenti nei suoi confronti per le nomination.

"C’è gente che ora manco mi rivolge la parola solo perché l’ho nominata/dato bacio di giuda (insomma quelle robe lì da reality)… Non sanno manco distinguere il gioco dalla realtà. Ma jateven!"

" Le ragazze mi piacciono e anche la mia ultima relazione prima di venire qui è stata con una donna. Ci siamo visti un po’ di volte e poi abbiamo detto ‘vediamo come andranno le cose quando tornerò’. Questo ci siamo detti prima che partissi”, aveva dichiarato Gian Maria sull'Isola, ma al suo ritorno in Italia c'è stata la doccia fredda.

“Cornut e mazziat” in questo caso dall’Isola — Gian Maria Sainato (@giansainato) June 29, 2023

