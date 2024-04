Isola dei Famosi, Francesco Benigno si è ritirato

Gossip TV

L'attore siciliano, Francesco Benigno, arrivato in Honduras giovedì scorso, si è ritirato dall'Isola dei Famosi. Il televoto è stato annullato.

La diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, iniziata da meno di due settimane, annovera ritiri e infortuni all'ordine del giorno e nel daytime trasmesso oggi, Elenoire Casalegno ha comunicato il ritiro di Francesco Benigno.

Isola 2024: dopo Tania Romano e Francesca Bergesio, si ritira anche Francesco Benigno

Nel corso dell'ultima puntata del reality, l'attore palermitano si era assentato durante le nomination in seguito ad un giramento di testa. Successivamente ha trascorso la notte in infermeria e sembrava essersi ripreso ma oggi le sue condizioni fisiche lo hanno costretto al ritiro.

L’esperienza a L’Isola dei Famosi di Francesco Benigno si è conclusa e il televoto è stato chiuso. Se ne riapre un altro con i quattro naufraghi rimasti in nomination e verrà chiuso giovedì alle 15", ha annunciato Elenoire Casalegno.

Benigno era televoto con Artur Dainese, Joe Bastianich, Peppe e Daniele Radini Tedeschi e in seguito al suo ritiro è stato comunicato l'annullamento e il rimborso.

A meno di due settimane dall'inizio dell'Isola, si sono già ritirati tre naufraghi: Tania Romano, Francesca Bergesio e l'attore siciliano. In più, Aras Senol, Greta Zuccarello ed Edoardo Franco si sono fermati dopo aver contratto il Covid. Durante l'ultima puntata, nel corso di una prova, si è infortunata anche Marina Suma e si attendono aggiornamenti in merito alle sue condizioni fisiche durante la quarta puntata del reality che andrà in onda domani, giovedì 18 aprile, in prima serata su Canale 5.

