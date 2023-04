Isola dei Famosi, Fiore Argento, figlia del regista Dario e sorella di Asia, è la prima naufraga ufficiale

Gossip TV

Fiore Argento è la prima naufraga ufficiale della 17esima edizione dell'Isola dei Famosi che tornerà in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 17 aprile prossimo. L'adventure game prodotto da Banijay Italia, sarà condotto per la terza volta consecutiva da Ilary Blasi, affiancata da Enrico Papi e Vladmir Luxuria nel ruolo di opinionisti. A seguire invece le avventure e disavventura dei nuafraghi in Honduras, ci sarà ancora una volta Alvin.

Fiore Argento è la è figlia del noto regista Dario Argento e sorellastra maggiore di Asia Argento: la madre di Fiore è Marisa Casale mentre Asia è la figlia di Daria Nicolodi, scomaprsa prematuramente nel 2020.

Fiore ha 53 anni. Ha esordito a soli 15 anni sul set con "Phenomena", pellicola di Argento del 1985. Successivamente, ha recitato anche in un altro lungometraggio Démoni prodotto sempre dal padre per la regia di Lamberto Bava.Contrariamente alla sorella Asia, ha poi lasciato il set, studiando alla Fashion Institute of Technology e occupandosi moda. La Argento ha collaborato anche con Fendi, prima di arrivare a firmare la sua prima collezione

Fiore Argento è legatissima al padre e anche ad Asia. "Abbiamo un rapporto di sorellanza totale, anche un po’ materno di una nei confronti dell’altra. Se qualcuno ci attacca facciamo muro, siamo lì a proteggerci" ha raccontato a Storie Italiane, definedendo poi Dario Agento, "come l’uomo più dolce del mondo"

Oltre ad Asia e Fiore Argento, c’è anche una terza sorella, scomparsa tragicamente a 22 anni a causa di un incidente stradale. Era il 1994 e la giovane si chiamava Anna Ceroli. Una perdita dopo la Asia ha vissuto sei mesi a letto, affermando di non essersi mai ripresa del tutto da questa tragica e prematura scomparsa.

La futura naufraga è stata spesso ospite salotti di Barbara d’Urso e il gossip ha mormato su una presunta relazione tra lei e Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia. Paparazzati insieme nel corso dell'avventura telesiva della Elia al Grande Fratello Vip, i due hanno sempre smentito di aver avuto una relazione.

