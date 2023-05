Isola dei Famosi, Fiore Argento costretta ad abbandonare il programma: cos'è successo?

Gossip TV

Una delle naufraghe di questa edizione de L'Isola dei Famosi, Fiore Argento, è stata costretta ad abbandonare il programma. Ecco cosa sappiamo!

Dopo Claudia Motta, anche un'altra naufrafa sarà costretta a lasciar momentaneamente L'Isola dei Famosi: si tratta di Fiore Argento, rimasta infortunata.

Isola dei Famosi, Fiore Argento costretta ad abbandonare il programma

Come rivelato da Fanpage.it, nei giorni scorsi, la naufraga si era recata in infermeria per un problema al piede ed era ritornata tra i compagni con un tutore. Arriva ora, dal sito ufficiale del reality condotto da Ilary Blasi su Canale5, un comunicato che conferma che Fiore Argento sarà costretta ad abbandonare il programma momentaneamente:

"Sono giornate piuttosto turbolente quelle trascorse su Cayos Cochinos. Fiore si trova ad affrontare un momento di difficoltà e, a causa del suo dolore al piede, abbandona momentaneamente Playa Tosta"

L'abbandono della naufraga è stato anche mostrato nel daytime del programma, andato in onda oggi pomeriggio su Canale5, insieme a una nuova sfida proposta dallo Spirito dell'Isola: Cristina Scuccia e Paolo Noise dovranno compiere un giro con la canoa e recuperare dei cocchi e se ci riusciranno avranno come premio una pizza! Purtroppo, come mostrato dal daytime, mentre Noise riuscirà a portare a termine la sfida, per Cristina sarà una sconfitta, che affosserà ancora di più la sua autostima, come dirà lei stessa. Non andrà meglio a Helena Prestes, che si vedrà sconfiggere da Marco Mazzoli, decretando un'altra vittoria per gli Hombres a scapito delle Chicas.

