Isola dei Famosi, ex naufraga sul caso Francesco Benigno: "Bisogna capire cosa possa sia successo di così grave"

Un'ex naufraga della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, si è esposta su Francesco Benigno, difendendo l'attore siciliano.

Nadia Rinaldi, ex naufraga della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi (nel 2018, quella nota per "canna-gate") si è esposta su Francesco Benigno e la sua squalifica avvenuta da parte della produzione del reality show che ha annunciato il provvedimento nei confronti dell'attore siciliano per "gravi comportamenti non consoni al regolamento".

Isola 2024, Nadia Rinaldi su Francesco Benigno: "Non abbiamo immagini che giustificano le decisioni prese"

Una motivazione ribadita anche da Vladimir Luxuria nel corso dell'ultima puntata dell'Isola. Benigno, come è ormai nota, respinge tutte le accuse al mittente, ha affermato di aver mai alzato i toni o assunto comportamenti aggressivi e ha puntato il dito contro "i poteri forti di Mediaset e di Banijay Italia" che lo avrebbero voluto fuori dal programma ancora prima che la sua avventura iniziasse.

L'attrice romana, commentando uno dei video postati da Francesco Benigno, ha scritto:

"Mi dispiace vederti fuori, qualunque cosa sia successa al pubblico non è stata data la possibilità di capire cosa possa essere accaduto di così grave per arrivare a prendere tali provvedimenti! Per quello che è andato in onda non abbiamo immagini che giustificano le decisioni prese! Loro, da comunicazione dicono di avere filmati che hanno preferito non mandare in onda! Però da pubblico credo sia onesto fare chiarezza… Conoscendoti, hai una personalità forte se ci si ferma a guardare i tratti somatici, ma gli stessi tratti fanno da scudo a quella grande fragilità che questo percorso poteva darti la possibilità di far conoscere ! Non sempre la maschera che indossiamo rappresenta la nostra vera anima! Gli scazzi ci sono, convivere con gente che non hai scelto tu non è facile, ma non penso che tu abbia messo in pericolo la vita di qualche altro concorrente! E soprattutto non avere un confronto civile, e la possibilità di replicare qualsiasi errore possa essere stato commesso, non mi è sembrato corretto! "

"Abbiamo visto concorrenti picchiarsi in altre edizioni… offendere e trascendere con le parole… anche le bestemmie (con il bip) per dare prova di un provvedimento preso… e di te nulla! Sono veramente dispiaciuta. Tornare tra le braccia di una famiglia che ti sta aspettando, ti aiuterà a superare, ma soprattutto a riflettere, e dopo che la rabbia si è placata… procedi per capire! Sei cambiato tanto in questi anni, e Francesco di oggi, non deve essere ricordato solo associando la tua persona all’ interpretazione magistrale di “Mary per sempre” ricordiamoci che era un film… Buon rientro in Italia."

Sono davvero pochi coloro che hanno preso le difese della produzione in quanto non mostrando le immagini di ciò che è successo, sono rimasti tanti dubbi e interrogativi. Alcuni rumors, riferiscono di una lite dell'attore siciliano che avrebbe alzato i toni e minacciato con un bastone Artur Dainese. L'ex naufrago che sta rientrando in Italia, ha affermato pù volte di non aver mai violato il regolamento in nessun modo e ha affermato di voler agire per vie legali contro la produzione e gli autori.

