Isola dei Famosi, ex discusso concorrente del Gf rompe il silenzio su Daniele Radini Tedeschi e sul caso Benigno

L'ex concorrente del Gf, Alex Belli, commenta le dinamiche dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria.

Cresce l'attesa per la nuova puntata de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria. Tra coloro che hanno commentato la nuova edizione c’è stato anche Alex Belli che, ospite di Casa SDL su Instagram, si è sbilanciato sul caso Benigno e sul comportamento assunto in Honduras dal naufrago Daniele Radini Tedeschi.

Alex Belli senza filtri

Ospite di Casa SDL su Instagram, Alex Belli ha rcordato la sua esperienza al Grande Fratello e commentato la nuova edizione de L'Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria. Intervistato da Gabriele Parpiglia, Belli ha rivelato cosa gli piace del reality show di Canale 5 e svelato il suo pensiero sul discusso naufrago Daniele Radini Tedeschi:

Il bello di questa edizione dell’Isola è che c’è stato un bel refresh, a me Vladi piace molto perché si sottrae quindi è perfetta e avendola vissuta sa le sofferenze che gli isolani provano e subiscono. La cosa che non mi piace in assoluto è che per forza di cose hanno voluto inserire un personaggio che fa il bastian contrario, ovvero Daniele. A me piace molto come dialettica, ma mi sembra che sia stato messo apposta per fare il bastian contrario a Joe Batianich, che un po’ perché è un vecchio mestierante tende a sottrarsi e quindi hanno messo dentro uno che un po’ lo punzecchia.

Belli ha colto l'occasione anche per dire la sua su Francesco Benigno, che dopo essere stato squalificato dal gioco si è scagliato duramente contro la produzione de L'Isola dei Famosi:

Il caso Benigno è il classico caso di quando si fa un casting sapendo il personaggio… un conto è che prendi uno sconosciuto che non sai come può reagire, ma se prendi una persona che è portata a non avere il controllo togli la possibilità a qualcun altro di fare l’Isola. Soprattutto in un programma come quello o hai un self control incredibile o ci puoi mettere una pietra tombale sopra perché non puoi rischiare di prendere una persona che dopo una settimana va giù di testa e lo sanno perché ci sono 20 autori, uno psicologo…questo è quello che non mi piace dell’Isola, il pensiero autoriale di dire mettiamo questo perché ci crea la dinamica.

