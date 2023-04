Isola dei Famosi: Enrico Papi potrebbe lasciare già dalla prossima puntata? "Animi accesissimi", l'indiscrezione

Gossip TV

Clima tesissimo tra autori, conduttrice e l'opinionista Papi. Ecco costa succedendo all'Isola dei Famosi.

Giorni fa, il portale di Tv Blog aveva riferito che dopo la prima puntata dell'Isola dei Famosi, ci sarebbero state frizioni tra Enrico Papi che quest'anno è opinionista accanto a Vladimir Luxuria e Ilary Blasi, conduttrice dell'adventure game di Canale 5.

Isola 2023, clima tesissimo: autori e conduttrice sembrano contrari alla presenza di Enrico Papi

"La Blasi avrebbe chiesto agli autori di farlo tornare in carreggiata" e dopo la seconda puntata, sembra che le cose siano persino peggiorate. In molti hanno notato infatti un'eccessiva ingerenza di Papi che è intervenuto a gamba tesa più volte cercando forse di avere più attenzione possibile. Un gesto in particolare, sembra aver indispettito a tal punto la conduttrice che si vocifera persino uno scenario piuttosto insolito, ovvero quello che Enrico Papi debba lasciare il suo ruolo già dalla prossima puntata, prevista per martedì 2 maggio prossimo.

Ecco cosa ha riferito PipolGossip:

Animi inquieti, caldi e per niente sereni dalle parti de l’Isola dei Famosi, ma non in Honduras, bensì in studio!

"La partenza di Enrico Papi, non brillantissima, nel ruolo di opinionista ‘per’ Ilary Blasi è stata disastrosa (la frase che salta di bocca in bocca è dedicata a Nicola Savino e alla sua assenza insomma manca come l’aria).

C’è un gesto però che ha fatto arrabbiare molto, non solo la conduttrice ma autori in studio e non, regia e piani alti in Mediaset ovvero quando Papi ha strappato letteralmente di mano la busta di Ilary per leggere il nome dell’eliminato, disintegrando una liturgia che spetta solo e unicamente al conduttore, ma soprattutto innervosendo gli animi e dimostrando la fragilità di Enrico (reduce da una serie di flop) che non interpreta il ruolo di ‘accompagnatore’ della Blasi."

Poi ancora si legge:

"Ma è palese che al centro del palco vorrebbe star lui. Le critiche feroci e le mancanze di rispetto in studio stanno scaldando gli animi. Non è escluso che lo stesso Papi (uno che si meraviglia nello scoprire che il vero nome di Alvin sia Alberto dimostrando quanto poco abbia studiato per partecipare e occupare un ruolo ben pagato) possa abbandonare già da martedì. Le riunioni accesissime sono in corso. Papi, in ogni caso, dimostra l’ennesima scelta non azzeccata…"

