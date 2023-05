Isola dei Famosi, Enrico Papi mette in guardia Cristina Scuccia: "Devi stare attenta a come parli, ci sono dei volponi"

Gossip TV

Ilary Blasi e Vladimir Luxuria interrogano Cristina Scuccia in diretta a L'Isola dei Famosi, la reazione di Enrico Papi.

Cristina Scuccia è stata la protagonista assoluta dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri martedì 2 maggio 2023. Incuriosite dalla vita privata della naufraga, Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, infatti, hanno dato il via ad una sorta di intervista in diretta che non ha riservato colpi di scena.

Cristina Scuccia: la rivelazione in diretta a L'Isola dei Famosi

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, Cristina Scuccia è stata convocata da Ilary Blasi per parlare della sua vita privata sentimentale. La regia ha mandato in onda un filmato, con le domande che le hanno rivolto Paolo Noise e Marco Mazzoli a proposito della sua sessualità, che la giovane naufraga ha così commentato:

Tutti mi chiedono continuamente se sono fidanzata. Ma che cos’è questa ossessione per l’amore? Devo dire che potrei vivere benissimo anche senza una persona. Però so anche di essere capace di amare tanto. Non c’è nulla di scritto che deve essere per forza così. Mi lascio trasportare dalla vita e quello che sarà andrà benissimo. Non mi impongo nulla. Quella di stare con una persona è una prospettiva nella quale non mi sono mai messa. Per me è tutto nuovo [...] Se doni la tua vita, non è una rinuncia, è un dono. Privarsi di qualcosa per elevarsi. Non riesco a pensare a una persona che ha il carico della famiglia e quello di una comunità. Se sei suora e ti innamori, devi lasciare.

Sull’Isola non c’è nessuno che potrebbe piacermi - ha continuato Cristina rispondendo ad alcune provocazioni di Luxuria - Qui sull’Isola tutti i vuoi si amplificano. Le mancanze affettive, quella della famiglia. È come se stessi ancora meditando sulla mia vita. Ci penso all’amore perché ci credo. Credo all’amore libero.

Se Ilary Blasi e l'opinionista Vladimir Luxuria hanno cercato di far luce sulla situazione provocando e stuzzicando in diretta Cristina, Enrico Papi è intervenuto per metterla in guardia:

Non stai prestando il fianco a tutte queste provocazioni, anche a quelle di Vladimir. Devi stare molto attenta a come parli. Sei molto fragile e lì ci sono dei volponi, anche qua in studio. Fai attenzione!

