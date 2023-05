Isola dei Famosi, ex tronista di Uomini e Donne lancia un appello a Ilary Blasi: "Dammi una possibilità"

Gossip TV

L'ex tronista Lucas Peracchi pronto a partire per L'Isola dei Famosi?

L'attesa è finalmente finita! Stasera, martedì 2 maggio 2023, su Canale 5 andrà in onda la terza puntata de L’Isola dei Famosi, il popolare reality show condotto da Ilary Blasi. Nell'attesa, l'ex tronista di Uomini e Donne, Lucas Peracchi, ha lanciato inaspettatamente un appello proprio alla conduttrice.

Lucas Peracchi nel cast de L'Isola dei Famosi? Arriva l'appello dell'ex tronista

A poche ore dalla nuova puntata de L'Isola dei Famosi, un ex discusso tronista di Uomini e Donne ha lanciato un appello a Ilary Blasi. Stiamo parlando di Lucas Peracchi che, sulle pagine del settimanale Nuovo, non ha nascosto il suo grande desiderio di sbarcare in Honduras per partecipare al reality show di Canale 5:

Mi piacerebbe tanto andare a L’Isola dei Famosi per farmi conoscere per quello che sono. Io vivo immerso nella natura quindi l’Isola sarebbe proprio il mio posto. Ilary Blasi dammi la possibilità, fammi sbarcare sull’Isola. Per te mi metterei a… nudo!

Cosa deciderà di fare Ilary Blasi e soprattutto la produzione de L'Isola dei Famosi? Prenderanno in considerazione la candidatura dell'ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne? Ricordiamo che l'appuntamento con i naufraghi è per stasera, martedì 2 maggio 2023, in prima serata su Canale 5! Non mancate!

