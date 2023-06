Isola dei Famosi, Enrico Papi e la ramanzina in diretta dall'autore del programma

Gossip TV

Durante la puntata dell'Isola dei Famosi, l'opinionista Enrico Papi è stato rimproverato in diretta dall'autore del programma. Ecco cosa è successo!

Nella puntata di lunedì 5 giugno de L'Isola dei Famosi, Enrico Papi ne ha combinata un'altra delle sue, tanto da provocare l'intervento del regista del reality!

Isola dei Famosi, Enrico Papi rimproverato in diretta dal regista del programma

A quanto pare, l'opinionista di questa edizione del reality di Canale5 si è reso protagonista di una piccola disavventura, al punto da essere richiamato dal regista del reality Roberto Cenci. Di questa stagione de L'Isola dei Famosi resteranno sicuramente impressi i siparietti con Ilary Blasi, conduttrice del reality: Papi, infatti, tende spesso a battibeccare con la conduttrice, che a sua volta non perde occasione per stuzzicarlo e ironizzare sul suo modo di fare. Nell'ultima puntata, l'opinionista aveva inavvertitamente gelato lo studio con una battuta su Francesco Totti.

Questa volta, invece, a essere gelato è stato lui e, per di più, dall'autore del programma, il regista Roberto Cenci. Poco prima che venisse svelato il destino di Nathaly Caldonazzo e Fabio dei Jalisse su Playa sant'Elena, Papi si è alzato dalla sua poltrona e ha cominicato a girovagare per lo studio. Evidentemente, non era il momento migliore per fare un po' di attività fisica, perciò, Cenci ha fatto sentire chiaramente la sua voce in studio, invitando l'opinionista a sedersi con un sonoro - e alquanto scocciato -:

"Siediti!"

A giudicare dai tweet che si sono susseguiti dopo l'episodio, Papi avrebbe subito eseguito l'ordine, intimorito dalla voce del regista.

“SIEDITIIII”



Sto malissimo per Cenci che sgrida Enrico Papi 😭 #isola pic.twitter.com/yjJPuvLsf7 — trashtvstellare (@tvstellare) June 6, 2023

