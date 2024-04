Isola dei Famosi, Elenoire Casalegno: "Tra naufraghi non ci saranno figli e figliastri"

Gossip TV

Elenoire Casalegno sarà l'inviata della diciottesima edizione de L'Isola Dei Famosi, in onda a partire da lunedì 8 aprile, in prima serata su Canale 5.

Lunedì 8 aprile 2024, tornerà in onda la nuova edizione, la diciottesima de L'Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria, affiancata in studio da Sonia Bruganelli, Dario Maltese ed Elenoire Casalegno nel ruolo di inviata in collegamento direttamente in Honduras con tutti i naufraghi.

Isola 2024, Elenoire Casalegno: "Sarò super partes, con una grande senso di giustizia"

Un vero e proprio debutto per la Casalegno che al settimanale Chi ha parlato della sua nuova avventura televisiva:

"E' un esperienza affasciante" ha esordio Elenoire al magazine diretto da Alfonso Signorini. "Non sarà semplice vivere le loro paure, le loro debolezze. Oltre al lavoro nudo e crudo di inviata sarà importante comprendere le loro emozioni. Sarò una scrupolosa osservatrice, pronta ad intervenire, supportandoli e, se occorre, riprenderli"

La Casalegno ha detto che sarà assolutamente imparziale con i naufraghi:

"Per i naufraghi non credo sarà possibile nascondere le proprie emozioni, la propria natura per tanto tempo. Certo, dipenderà da loro, se vorranno far emergere ogni sfumatura del loro carattere, se si liberanno dei filtri, il cast di questa edizione promette bene. Sarò super partes, con una grande senso di giustizia (volevo fare il magistrato). Non ci saranno "figli e figliastri". Mia figlia? E' contenta, starò via due mesi e mezzo (ride)."

I naufraghi che parteciperanno alla nuova edizione sono stati ufficialmente annunciati. Ecco il cast di quest'anno:

Joe Bastianich, Edoardo Franco, Aras Şenol, Artur Dainese, Samuel Peron, Edoardo Stoppa. Per il cast femminile abbiamo: Valentina Vezzali, Marina Suma, Maitè Yanes, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Greta Zuccarello e Selen.

