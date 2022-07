Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi spiazza su Soleil Sorge: "Io, Nicolas Vaporidis e Alvin imbambolati per lei"

Gossip TV

La rivelazione dell'ex naufrago de L'Isola dei Famosi su Soleil Sorge.

Edoardo Tavassi è tornato a parlare della sua lunga e intensa esperienza a L'Isola dei Famosi nella quale ha avuto modo di conoscere anche Soleil Sorge. E proprio su quest'ultima, il fratello di Guendalina si è lasciato andare a una confessione inedita sull'incontro in Honduras con la bella influencer italo-americana.

Il retroscena di Edoardo Tavassi sullo sbarco di Soleil Sorge a L'Isola dei Famosi

Tempo di confessioni per Edoardo Tavassi. A pochi giorni dalla fine de L'Isola dei Famosi, il simpatico romano, che ha conquistato tutto il pubblico di Canale 5 con la sua solarità e ironia, si è lasciato andare a una confessione su Soleil. L'ex naufrago ha commentato l'arrivo in Honduras dell'influencer tirando in ballo anche Nicolas Vaporidis e l'inviato Alvin:

Che posso dire di lei, solo cose positive. Con noi è stata gentile e solare. Soleil ragazzi quando l’ho vista arrivare, fermi tutti mi si è bloccato tutto. Io e Nicolas e anche Alvin stavamo tutti imbambolati e a bocca aperta. Ci siamo un attimo bloccati diciamo. No vabbè perché è comunque una bellissima ragazza a parte gli scherzi.

E non è soltanto bella. Ha fatto la prova dell’uomo vitruviano facendo i salti carpiati, è fortissima davvero - ha aggiunto Tavassi - Diciamo che è stato un bello show quando c’è stata Soleil con noi. Poi devo rivelare che è anche molto simpatica, bella, insomma Soleil per me è un grande sì. Questa ragazza è approvata assolutamente.

