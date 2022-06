Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi fa piangere Mercedesz Henger: “Guerra contro di me”

Gossip TV

Nuovo scontro di fuoco tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi: Edoardo accusa Mercedesz di aver attuato una strategia. La figlia della Henger in lacrime.

Nuovi scontri tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi. Ieri, nel corso del daytime del reality, abbiamo assistito alle recriminazioni di Mercedesz Henger che dopo essersi infortunata alla mano ha recriminato ad Edoardo Tavassi di non essersi minimamente interessato al suo incidente che le è costato ben quattro punti di sutura.

Oggi, tra i due, c'è stato un nuovo confronto e il fratello di Guendalina ha perso le staffe nei confronti della 30enne ungherese.

Mercedesz ha fatto notare ad Edoardo di essersi comportato male e il naufrago l'ha accusata di fare la vittima solo perché questa settimana si trova in nomination:

“Tu hai detto ne parliamo senza le telecamere e poi davanti hai voluto fare la vittima. Perché te la stai facendo sotto della nomination. Sì, lo hai detto: ‘Io non me ne voglio andare in semifinale, me ne voglio andare in finale’.

Tavassi ha parlato anche all'interesse che la ragazza aveva mostrato inzialmente nei suoi confronti, secondo lui, frutto solo di una strategia:

“Tu sei entrata qui dentro con l’idea di provarci con me…Di me non te ne è mai interessato niente…”

Edoardo ha sempre ribadito di voler aspettare la fine del reality per potersi conoscere meglio ma la Henger ha voluto precisare di non volerlo aspettare:

"Perché io devo aspettare le tue tempistiche? Io non voglio più, sono arrivata alla conclusione che non me ne frega niente di cosa vuoi tu”

La reazione di Edoardo ha letteralmente spiazzato la figlia di Eva Henger e in confessionale non è riuscita a trattenersi, scoppiando in lacrime:

“Ci sono rimasta male e ho deciso di dirlo…Per la prima volta ho esposto un mio malessere e questa è stata la reazione…E’ stata fatta una guerra contro di me…”

