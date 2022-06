Gossip TV

Edoardo sarebbe ad un passo dal ritiro dalla sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Dopo Jovana Djordjevic, Patrizia Bonetti,Roger Balduino e Marco Cuculo, anche il fratello di Guendalina, Edoardo Tavassi, sarebbe ad un passo dal dire addio all'Isola dei Famosi alla vigilia della semifinale del reality show che andrà in onda domani, lunedì 20 giugno, con il ventiquattresimo appuntamento.

Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi è praticamente fuori dal gioco: "Gravissimo problema al ginocchio"

Edoardo avrebbe un problema molto serio al ginocchio che non gli consentirebbe il alcun modo di proseguire la sua avventura. Ecco cosa riferisce il portale di The PipolTv sulle condizione del naufrago:

"Uno dei protagonisti di questa edizione dell'Isola dei famosi, Edoardo Tavassi, è stato trasferito d’urgenza in ospedale, reparto ortopedia per un gravissimo problema al ginocchio. Tavassi, tra i best concorrenti , nonché tra i favoriti per la vittoria finale; ha salutato i compagni in lacrime. Finale a rischio dunque per il fratello di Guendalina. A questo punto è lecito chiedersi come mai un reality così difficile, dove si lotta per la sopravvivenza, che quest’anno ha segnato forse il record di ritiri e andirivieni dall’ospedale all’Italia o all’atollo; non venga trasformato semplicemente in un reality game e non in Hunger Games. Aver complicazioni fisiche a volte anche durature per mesi e mesi (vedi Patrizia Bonetti e la prova del fuoco con ustione annessa., ndr) post programma non è più spettacolo , ne un semplice spettacolo per sorridere . Cosa che ‘ l’Isola’ con i suoi protagonisti può tranquillamente permettersi e può portare a casa… senza dolori e lacrime . Forza Edoardo."

Tavassi pare non sia riuscito ancora a fare esami approfonditi a causa del gonfiore al ginocchio e stando alle ultime indiscrezioni pare sia ormai certo il suo ritiro che verrà ufficializzato nel corso del prossimo appuntamento con L'Isola, in onda domani, in prima serata, su Canale 5.

