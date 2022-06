Gossip TV

L'avventura di Edoardo Tavassi all'Isola dei Famosi è stata tutt'altro che facile: il suo racconto a Biccy.

Tra i protagonisti della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha dovuto dire addio al reality ad un passo dalla finalissima a causa di un grave infortunio al ginocchio.

Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi: "All'Isola ho avuto due forti attacchi d'ansia: ecco chi mi ha aiutato"

Il 40enne romano, fratello di Guendalina Tavassi con cui ha partecipato, ha dovuto assistere alla finale in studio a Milano con un grande rammarico per non essere tra i naufraghi finalisti anche se ha dimostrato una gioia incontenibile per la vittoria del suo amico Nicolas Vaporidis.

La lunga avventura di Edoardo in Honduras, oltre ad una lesione al ginocchio (motivo per il quale si è dovuto ritirare) è stata tutt'altro che facile: oltre ad aver perso ben 23 kg, il 40enne romano ha sofferto anche di attacchi di panico, come rivelato da Biccy:

"Voi non l’avete visto - ha raccontato Edoardo - ma io ho avuto due grossi attacchi d’ansia sull’Isola. Una volta mi ha aiutato Mercedesz, l’altra Nicolas. Io a lui devo tanto, mi è stato vicino e mi ha aiutato. Io volevo mollare e lui con il suo modo zen da saggio mi faceva tornare tranquillo. Mi ha dato la forza di andare avanti. Lì ho trovato tante persone buone e tante altre che non mi sono piaciute. Alessandro ad esempio è una delle persone più buone e brave che io abbia mai conosciuto. Fidatevi che è davvero un puro è carino e vorrei un figlio così. Laura mi stava simpatica, soprattutto dopo che ha ammesso che aveva finto la cotta per Alessandro."

L'ex naufrago ha parlato anche della mancanza di cibo e del calo della libido:

"Se è tutto programmato a L’Isola? No è tutto vero, tutto ciò che avete visto è reale. Ad esempio quando eravamo legati stavamo davvero uniti da quell’elastico ve lo assicuro. Io ho chiamato Alessandro ‘il compagno di pipì’. Lui la fa ogni ora è assurdo. Poi non si magna nulla, tutto quello che devi fare è cercare di procacciarti del cibo. Nicolas ad esempio prendeva pesci piccoli e li doveva dividere con 10 persone. Ci mangi una puntina appena. Calcolate che io ho perso 23 kg. Se possiamo fumare sull’Isola? Ma magari, al massimo un pezzo de legno, io stavo sbroccando. Non ci stanno i tabacchi credetemi. Come facevano le ragazze con i peli? Ci stavano delle lamette per quello. Un’altra cosa strana è che sull’Isola non c’hai il desiderio. Non pensi proprio a quello, ma zero ve lo assicuro. Vedi una bella ragazza e pensi? C’andrei? E ti dici ‘no, non ci andrei, non mi frega una mazza’. Pensi anche che non funzioni più nulla, perché è tutto sopito"

