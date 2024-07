Isola dei Famosi, Edoardo Stoppa pronto per il GF? Ecco cosa ha risposto il diretto interessato!

Gossip TV

Dopo L'Isola dei Famosi, Edoardo Stoppa potrebbe essere interessato al Grande Fratello? Ecco cosa ha risposto!

Tra i naufraghi dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi c'è stato anche l'inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa. Da alcuni recenti rumors, sembra che l'ex concorrente del reality di Canale5 condotto da Vladimir Luxuria potrebbe presto decidere di partecipare a un altro programma tv: il Grande Fratello. Ma sarà davvero così? Ecco cosa ha risposto il diretto interessato!

Isola dei Famosi, Edoardo Stoppa prossimo concorrente del GF?

Intervistato dal settimanale Mio, Edoardo Stoppa ha raccontato della sua esperienza nel reality de L'Isola dei Famosi e parlando di reality gli è stato chiesto se accetterebbe di entrare al GF, varcando la porta rossa della Casa più spiata d'Italia. In questo periodo, infatti, si stanno svolgendo i casting per trovare i prossimi concorrenti del programma di Canale5. Che anche Edoardo Stoppa possa essere uno dei vipponi a entrare nella Casa?

A rispondere è stato il diretto interessato: senza tanti giri di parole, Stoppa ha ammesso che, dopo l'esperienza dell'Isola dei Famosi, non ha intenzione - per il momento - di prendere parte ad altri programmi simili, allontanandosi dalla sua famiglia:

"No, non lo farei e non è nelle mie intenzioni adesso…L’Isola mi ha fatto capire che per un po’ non dovrò staccarmi dalla mia famiglia, non lasciare più i bambini per periodi così lunghi…"

Tuttavia, non ha voluto chiudere del tutto la proverbiale porta, asserendo che nella vita tutto è possibile: "Nella vita non si sa mai…Ora come ora è comunque un no…".

Isola dei Famosi, la tenera sorpresa di Juliana Moreira al marito Edoardo Stoppa

Il pubblico che ha seguito l'Isola dei Famosi ha assistito a una commovente reunion tra Edoardo Stoppa e Juliana Moreira. L'inviato di Striscia la Notizia avrebbe dovuto scegliere tra il trascorrere qualche momento insieme alla moglie o dover rinunciare alla razione di cibo per il gruppo di naufraghi. E la sua scelta ha fatto emozionare i telespettatori del reality: l'inviato di Striscia, infatti, aveva deciso di sacrificare la possibilità di trascorrere qualche momento con l'amata moglie, pur di non far perdere al gruppo la possibilità di avere del cibo dopo le settimane di stenti a cui erano stati sottoposti.

Tuttavia, la conduttrice, commossa dall'evidente amore che traspariva dagli occhi di entrambi, ha concesso a Stoppa un minuto di tempo per raggiungere a nuoto la piattaforma su cui si trovava Juliana in modo da poterla salutare. I due si sono abbracciati e scambiati dolci baci, mentre Stoppa continuava a controllare il tempo, decidendo di andar via prima dello scadere dell'ultimo secondo. Ritornato sulla spiaggia il naufrafo le ha dedicato delle ultime dolci parole:

" Ti amo, Juliana. Ogni volta che faccio qualcosa penso a te, ti amo. Grazie per questo sbattimento che hai fatto per me!"

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi