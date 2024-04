Isola dei Famosi, Edoardo Stoppa rinuncia al tempo con Juliana Moreira per salvare il cibo dei naufraghi [VIDEO]

Gossip TV

All'Isola dei Famosi è stata molto apprezzata la generosità di Edoardo Stoppa che ha rinunciato a trascorrere pochi minuti con la moglie Juliana Moreira per salvaguardare le razioni di cibo dei naufraghi! Ecco cosa è successo!

Ieri sera, su Canale5, il pubblico amante dell'Isola dei Famosi ha assistito a una commovente scena tra Edoardo Stoppa e Juliana Moreira. L'inviato di Striscia la Notizia avrebbe dovuto scegliere tra il trascorrere qualche momento insieme alla moglie o dover rinunciare alla razione di cibo per il gruppo di naufraghi. E la sua scelta ha fatto emozionare i telespettatori del reality condotto da Vladimir Luxuria.

Isola dei Famosi, Edoardo Stoppa sacrifica il tempo con Juliana Moreira per salvare il cibo dei naufraghi

Quando Vladimir Luxuria ha aperto il collegamento con Juliana Moreira, la showgirl aveva già gli occhi lucidi ed era visibilmente emozionata al pensiero di rivedere il marito Edoardo Stoppa. La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha spiegato a Juliana che la prova a cui sarebbe stato sottoposto il marito l'avrebbe portato a scegliere tra il bene del gruppo e il poter trascorrere qualche minuto in compagnia della moglie.

A queste parole, Juliana Moreira senza indugio risponde che, conoscendo il suo Edoardo, sa già quale sarà la sua risposta: "Non farà del male al gruppo, sono venuta a vuoto allora". Di fronte alla sua evidente emozione, Luxuria, però, ha deciso di cambiare le carte in tavola:

"Juliana, riesci a farmi un sorriso almeno? Facciamo così, decido così, senza consultare nessuno: vi concedo almeno 1 minuto per stare insieme"

Poi, collegandosi con la Playa, dove ad attendere c'erano Edoardo Stoppa ed Elenoire Casalegno, ha spiegato al naufrago che avrebbe dovuto scegliere tra il suo bene più prezioso e il bene del pubblico, senza svelargli quale sarebbe stata la sua sorpresa. Quando poi Juliana Moreira è arrivata su una piattaforma in mezzo al mare ed Edoardo l'ha vista, il naufrago è scoppiato a piangere e non ha staccato gli occhi dalla moglie. Elenoire gli ha spiegato che ogni minuto trascorso con Juliana avrebbe comportato una perdita della razione di riso per gli altri naufraghi, ma che avrebbe aspettato almeno 30 secondi prima di girare la clessidra.

Isola dei Famosi, Edoardo Stoppa in lacrime alla vista di Juliana Moreira: "Ti amo, grazie di questa sorpresa"

La conduttrice ha poi detto al naufrago di fare la scelta migliore per sè stesso, perché i suoi compagni naufraghi stavano soffrendo le stesse mancanze e di certo avrebbero compreso se lui avesse scelto di rinunciare al riso, per trascorrere qualche momento con la sua amata. Vladimir Luxuria gli concede, inoltre, un altro bonus: i secondi inizieranno a scorrere solo dopo che avrà raggiunto la piattaforma dove si trova Juliana. L'ex showgirl, nel frattempo, non gli stacca gli occhi di dosso e gli manda i saluti della sua famiglia.

Stoppa è ancora indeciso e chiede alla moglie di aiutarlo a scegliere e Juliana gli dice di pensare al gruppo e scegliere il riso. Vista l'indecisione, Vladimir sbotta "Mi voglio rovinare, adesso basta, decido io: ti diamo un minuto fin da quando arrivi da lei. Vai, Edoardo!". Così, il naufrago nuota più veloce che può e raggiunge la moglie.

I due si abbracciano e si scambiano dolci baci, mentre Stoppa continua a controllare il tempo e decide di andar via prima che scada completamente il tempo. Ritornato sulla spiaggia le dedica delle ultime dolci parole:

"Ti amo, Juliana. Ogni volta che faccio qualcosa penso a te, ti amo. Grazie per questo sbattimento che hai fatto per me!"

