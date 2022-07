Isola dei Famosi, ''Edoardo non mi è piaciuto, Carmen? Meritava il secondo posto'', parla il discusso ex naufrago

Gossip TV

Nick Luciani commenta il percorso di Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro a L’Isola dei Famosi.

Protagonisti della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro hanno stretto una bella amicizia, facendo divertire moltissimo il pubblico di Canale 5. Nick Luciani, tuttavia, trova che ad unire i due naufraghi sia anche la poca sincerità che hanno dimostrato nel loro percorso e nei suoi confronti.

Isola dei Famosi, Nick Luciani punge Edoardo Tavassi

In Honduras le giornate sono trascorse lente e difficili, complicate dalla fame sempre più stringente e dalle intemperie del clima locale. Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro, tuttavia, hanno dato un enorme contributo al clima che si respirava a L’Isola dei Famosi, mostrandosi complici e giocosi, intrattenendo gli altri naufraghi e il pubblico di Canale 5. Secondo Nick Luciani, scontento della vittoria di Nicolas Vaporidis, Tavassi sarebbe stato invece una grande delusione, soprattutto dopo i loro ultimi scontri.

“Non m’è piaciuto nemmeno Edoardo Tavassi, mi spiace perché eravamo amici solo che poi ha parlato male di me alla fine. Non l’ho capito il suo atteggiamento”.

Nick è tornato a parlare anche di Carmen, ammettendo che avrebbe voluto vederla arrivare perlomeno seconda in classifica, dopo tutto ciò che ha dato a L’Isola durante lunghissimi mesi. Il naufrago, tuttavia, è deluso anche dalla collega, che ha accusato di non essere stata totalmente sincera, non schierandosi mai dalla sua parte durante le discussioni, per poi chiedergli scusa in privato.

