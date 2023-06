Isola dei Famosi, ecco quanto ha guadagnato Marco Mazzoli con il reality!

Gossip TV

Quanto ha guadagnato Marco Mazzoli partecipando all'Isola dei Famosi? Ecco cosa ha svelato il diretto interessato!

Marco Mazzoli ha trionfato a L'Isola dei Famosi e in una diretta Instagram ha svelato ai suoi followers quanto ha guadagnato durante l'esperienza.

Isola dei Famosi, ecco quanto ha guadagnato Marco Mazzoli

L'ex naufrago e vincitore del reality ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei fan e ha raccontato alcuni retroscena della sua esperienza in Honduras. Tra le varie curiosità aha svelato cosa mangiano davvero i naufraghi durante il reality e, soprattutto, quanti soldi ha guadagnato tra la sua partecipazione la vittoria del programma.

Mazzoli ha rivelato che, a eccezione della quota del suo manager e delle tasse da pagare, ha guadagnato ben 50 mila euro partecipando al reality di Canale5. Il vincitore de L'Isola dei Famosi non ha però specificato se nella somma è compreso anche il cospicuo montepremi che spetta a chi trionfa nel programma condotto da Ilary Blasi. Lo speaker ha però voluto precisare che la decisione di partecipare al programma non è dipesa dal lato economico e dai vantaggi che, in quel senso, avrebbe ottenuto:

"Si tratta di un'esperienza che non ho fatto per i soldi. Non ho preso ancora una lira dal programma. Pagano a 90 giorni. Ho vinto 100mila euro, ma la metà è da devolvere in beneficenza. Alla fine dei 100 mila euro a me ne rimarrano circa 50mila. Non ci sputo sopra, ovviamente!"

La parte da dare in beneficenza sarà devoluta a diversi canili e a una pizzeria gestita da ragazzi disabili. Mentre il resto servirà a pagare il cachet del suo manager e le tasse. Ma cosa ne farà Mazzoli dei soldi guadagnati? Ecco cosa ha risposto:

"Questi che ho vinto li spenderò tutti per il mio matrimonio."

Mazzoli, infatti, durante le prime puntate del reality ha svelato al pubblico e alla conduttrice che lui e la moglie Stefania sono convolati a nozze in fretta e furia durante una vacanza negli USA e che, per questo motivo, Stefania non ha potuto avere il matrimonio che sognava. Tuttavia, Mazzoli ha dichiarato, in diretta tv, che appena uscito dal programma avrebbe voluto riconfermare i voti nuziale e regalarle la cerimonia che ha sempre sognato e meritato. Una promessa che ha sciolto i cuori del pubblico da casa e che, ora, lo speaker potrà mantenere, regalando alla consorte il matrimonio dei suoi sogni.

