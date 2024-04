Isola dei Famosi, Dario Maltese: "Dirò quello che penso e cercherò di far emergere..."

Gossip TV

Le confessioni del nuovo opinionista Dario Maltese prima dell'inizio de L'Isola dei Famosi.

È tutto pronto per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che partirà il prossimo lunedì 8 aprile 2024 in prima serata su Canale 5. Al timone Vladimir Luxuria, che sarà accompagnata in questa nuova avventura dall'inviata Elenoire Casalegno e dai due opinionisti d'eccezione Dario Maltese e Sonia Bruganelli.

I consigli di Dario Maltese ai naufraghi

Dario Maltese e Sonia Bruganelli sono i due opinionisti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Intervistato dal settimanale Chi, il giornalista, che si è già appassionato alle storie dei protagonisti del reality show, si è detto pronto a questa nuova esperienza televisiva e ha colto l'occasione per dare alcuni consigli ai naufraghi:

Sarò me stesso e sarò diretto. Vado con curiosità e con la voglia di divertirmi. Farò domande, dirò quello che penso e cercherò di dare il mio contributo per far emergere le storie dei protagonisti. Con Sonia Bruganelli, Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno siamo una squadra, si è creata una bella atmosfera. Sonia conosce bene i meccanismi del reality, è veloce e brillante.

Il mio consiglio è giocare questa partita con impegno - ha continuato il nuovo opinionista de L'Isola dei Famosi - non mollare quando ci saranno momenti difficili sapendo che è soltanto una parentesi, ma che certamente può essere arricchimento. Un modo per mettersi alla prova e scoprire lati del proprio carattere che non si pensava di avere.

Anche la collega Bruganelli ha rilasciato un'intervista a Chi in cui ci ha tenuto a dare alcuni consigli ai concorrenti:

Consiglio di assumere un atteggiamento defilato all'inizio e un approccio attento a osservare e a studiare il carattere degli altri concorrenti piuttosto che ad agire di istinto. Questi penso possano essere gli elementi di una strategia abbastanza efficace.

