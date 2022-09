Isola dei Famosi, Daniela Martina shock: ''Non potrò mai avere figli, dopo il programma non ho più avuto ciclo''

Gossip TV

Daniela Martani lascia sotto shock i fan de L’Isola dei Famosi con una notizia assurda. L’ex naufraga non potrà mai avere bambini, e l’ha scoperto dopo la sua avventura in Honduras.

Daniela Martani è stata una protagonista fiera e combattiva in Honduras, nonostante la malcelata antipatia dei naufraghi de L’Isola dei Famosi nei suoi confronti. L’ex concorrente si è lasciata andare ad uno sfogo doloroso e scioccante su Facebook, annunciando di essere sterile.

Isola dei Famosi, Daniela Martani fa un annuncio shock

Tra le concorrenti più particolari, agguerrite e spinose de L’Isola dei Famosi, una menzione speciale va a Daniela Martani che, nonostante l’accoglienza poco calorosa dei suoi compagni di viaggio in Honduras, non si è mai fatta mettere i piedi in testa e ha colto la bellezza della sua presenza in un programma così unico. Daniela, pochi giorni fa, è tornata a parlare della sua esperienza a L’Isola dei Famosi, questa volta raccontando un retroscena allucinante: dopo essere tornata in Italia, l’ex naufraga non ha mai più avuto il ciclo e, dopo una serie di analisi mediche approfondite, le è stato comunicato che non potrà mai avere figli. Non è chiaro se la causa scatenante sia stata proprio la vita sregolata condotta in Honduras, la mancanza di cibo e il forte stress, oppure una menopausa anticipata che sarebbe comunque sopraggiunta con o senza reality show di mezzo.

“Sapete quanto io sia riservata e non ami parlare della mia vita privata che mi vede fuori dalle logiche del gossip e del chiacchiericcio, ma c’è una cosa che mi sta logorando dentro da 1 anno e mezzo ormai e non riesco più a far finta di niente. Non potrò mai più diventare madre. Dopo essere tornata dall’esperienza dell’Isola dei famosi non ho più avuto il ciclo. Inizialmente pensavo che la dura prova del reality avesse messo a soqquadro il mio fisico per poi tornare alla normalità, col passare del tempo, dopo approfonditi accertamenti medici ho avuto la risposta: non potrò mai avere figli”.

Daniela ha deciso di raccontare la sua dolorosa e scioccante scoperta su Facebook, ammettendo di essere molto afflitta dalla prospettiva di non poter diventare madre, dovendo lottare con un buco profondo che le scava l’anima dal momento della scoperta del referto. Daniela ha approfittato della sua riflessione intima per denunciare la mancanza di diritti da parte di famiglie monoparentali, che in Italia ad oggi sono ancora totalmente escluse dalla possibilità di adottare.

