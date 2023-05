Isola dei Famosi, Cristina Scuccia: "Ho un grande desiderio di maternità"

Gossip TV

All'Isola dei Famosi, Cristina si è messa in gioco con Marzo Mazzoli al quale ha confessato di dover diventare madre.

Rispondendo ad alcune domande di Marzo Mazzoli, ospite di Radio Isola, Cristina Scuccia è tornata a parlare della persona speciale che ha conosciuto prima di avventurarsi nel reality show di Canale 5, parlando anche del suo desiderio di maternità.

Isola 2023, Cristina Succia: "Questa notte ho sognato un neonato e ho avuto la sensazione che fosse mio.."

La 34enne siciliana ha prima risposto in maniera scherzosa su alcuni naufraghi, facendo presente che Fabio è molto simpatico, Pamela generosa e la Caldonazzo un po' costruita. Parlando poi di Marco stesso, Cristina ha dichiarato:" A volte ti ho visto litigare e non mi sei piaciuto, quando ti parte l'embolo non ti controlli"

"Hai saputo che sono fidanzata e che c'è una persona che mi aspetta fuori? Non lo sapevi?" ha esclamato poi l'ex religiosa sorprendendo Mazzoli. "Io pensavo che ti piacessero donne, non ci sarebbe niente di male.." ha replicato Marco. A queste parole, Cristina ha dunque fatto delle precisazioni confessando anche la voglia di diventare madre.

"No, non ci sarebbe nulla di male anche perché sono in una fase della vita in cui etichette non ne voglio anche perché ne ho già avuta una molto grossa, adesso sono libera e felice, c'è una persona che mi aspetta fuori, c'era poco prima che entrassi. Ti dico solo che questa notte proprio perché l'isola mi sta facendo bene questa notte ho sognato un neonato...però quando mi sono svegliata ho avuto la sensazione che fosse mio, mi ha lasciato addosso un desiderio di maternità molto grande"

In confessionale, la Scuccia ha poi proseguito:

"L'unica cosa che posso dire è che quando guardo il mare penso a questa persona perché mi ha detto quando vedrai il confine tra il cielo e il mare lì ci sono io, in quel confine, quindi quando lo vedo penso a questa persona."

