Isola dei Famosi, Corinne Clery si scontra con Andrea Lo Cicero e Marco Mazzoli

All'Isola dei Famosi, Corinne Clery ha avuto un acceso scontro con Andrea Lo Cicero e Marco Mazzoli. Ecco cosa è successo!

Durante il daytime de L'Isola dei Famosi di ieri pomeriggio, mercoledì 24 maggio, è andato in onda un acceso scontro tra Corinne Clery e altri due naufraghi: Andrea Lo Cicero e Marco Mazzoli.

Isola dei Famosi, scontro tra Corinne Clery e altri due naufraghi: "Non c'è soluzione!"

A partite dalla puntata di lunedì, come ha annunciato la conduttrice del reality di Canale5, Ilary Blasi, i naufraghi non saranno più divisi in tribù, ma giocheranno tutti l'uno contro l'altro. Nella puntata del pomeridiano è stato mostrato che i naufraghi avevano deciso di unire le forze e costruire una capanna che li proteggesse in caso di pioggia.

A quanto sembra, però, per costruire una capanna è necessario usare un telo come copertura, che è usato da Corinne Clery per ripararsi dall'umidità:

"Stamattina, quando mi sono svegliata, sentivo un vociare di 'adesso facciamo una capanna' e ho fatto finta di niente. A un certo punto ho detto 'il telo non ve lo do'. Perché ne ho bisogno per la mia schiena, per combattere l'umidità, altrimenti, come la togli l'umidità?"

Marco Mazzoli ha commentato ironico, dicendo che l'attrice ha deciso da sola che il telo era suo, ma che "dal momento in cui abbiamo scelto le trecce ai cavalli, siamo un unico gruppo". Anche Andrea Lo Cicero ha avuto da ridire sull'atteggiamento dell'attrice:

"Onestamente che lei si tenga il telo mi sembra proprio fuori luogo"

Quando entrambi le hanno fatto notare che il suo atteggiamento era ingiusto, Clery ha replicato:

"Che io adesso debba rinunciare a una cosa quando magari uno non rinuncia alla maschera...Loro non hanno rinunciato alla zattera...Quella era di Marco, punto e basta. Dai, mi sembra strano, non mi piaceva il modo in cui mi davano per scontato che potevano prendersi il telo che avevo da 5 settimane. C'è modo e modo."

