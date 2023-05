Isola dei Famosi, Claudia Motta e Simone Rugiati si sono lasciati? Ecco cosa ha dichiarato l'ex naufraga!

Gossip TV

L'ex naufraga di questa edizione de L'Isola dei Famosi Claudia Motta e lo chef Simone Rugiati si sono ufficialmente lasciati. A confermarlo è stata Motta nel corso di un'intervista!

A questa edizione de L'Isola dei Famosi ha preso parte anche la vincitrice di Miss Mondo Italia 2021 Claudia Motta. Tuttavia, a pochi giorni dall'inizio del reality di Canale5, in seguito a un trauma cranico, la modella è stata costretta a lasciare il programma.

Isola dei Famosi, finita la storia tra Claudia Motta e Simone Rugiati

Sui social, Motta si era presentata in diverse foto post reality riportando che si stava riprendendo e che un periodo di riposo era ciò che le avevano consigliato per guarire dal trauma riportato. A sorprendere era stata la forte preoccupazione che il suo incidente aveva scatenato in Simone Rugiati, chef di grande fama e suo fidanzato, il quale si era anche lasciato andare a diverse dichiarazioni sui social su quanto si fosse preoccupato per il suo "angelo", come definiva Motta e su come la sua fidanzata si fosse mostrata forte e coraggiosa nell'affrontare tutta questa difficile situazione.

Tuttavia, a distanza di pochi giorni erano emersi dettagli social che avevano fatto pensare a una crisi tra i due: Rugiati aveva pubblicato diverse stories, tra cui una in cui l'emoji dell'angelo era associata a quella di una faccina disgustata, mentre Motta aveva condiviso un messaggio in cui si lamentava che "dopo aver ricevuto oceani di parole e mari di promesse" si sarebbe accontentata anche solo di "una pozzanghera di fatti". Diversi rumors avevano lasciato intendere che ci fosse di mezzo una terza persona nella loro storia, ma poi era tutto sfumato.

Fino a ieri, quando, ospite di Zoo 105 Motta ha risposto con un secco no alla domanda "sei ancora fidanzata?". Aggiungendo inoltre ironicamente che:

"Questo è uno scoop per lo Zoo, ma credo che si fosse capito!"

