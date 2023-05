Isola dei Famosi, Christopher Leoni infrange di nuovo il regolamento: il naufrago è a rischio eliminazione [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, Christopher Leoni è di nuovo protagonista di una violazione di regolamento. Vediamo cos'è successo.

Salgono le tensioni sulla spiaggia de L'Isola dei Famosi: protagonista di una violazione del regolamento è il naufrago Christopher Leoni, il modello brasiliano che già in due occasioni è stato rimproverato dalla produzione ed è a rischio eliminazione.

Isola dei Famosi, Christopher Leoni viola di nuovo il regolamento

Durante il daytime di oggi de L'Isola, Andrea Lo Cicero si è lamentato perché Christopher Leoni ha finto di aver trovato dei paguri, che in realtà erano di Lo Cicero, fingendo di averli trovati:

"Quello là, adesso fa finta di aver trovato il sacchetto. Io avevo messo 50 paguri, ora, con quelli vado a pescare. Poi torna e magicamente ha trovato un pesce e dice 'ho pescato e condivido tutto io'. Ah, perché io non convido? No, così, no, mi fai inca*****"

La polemica di Lo Cicero continua con il diretto interessato che finge di non sapere nulla - "io non ho visto nessun paguro" - e dice che ha usato dei paguri che ha trovato nella foresta. Il modello brasiliano accusa Lo Cicero di non essere onesto con lui, ma persino gli altri naufraghi si ritrovano a dare ragione ad Andrea. Inoltre, il leader accusa Leoni di aver violato la punizione che gli aveva dato la produzione di mangiare solo mezza razione di riso e che altri lo avevano coperto. Quando Lo Cicero confronta chiaramente Leoni, quest'ultimo perde le staffe e lo accusa:

"Sei iprocrita e poco umano, ti stai tradendo, stai facendo tutto per strategia"

