Isola dei Famosi, chi vincerà la 17esima edizione? Ecco i nostri pronostici

Oggi, lunedì 19 giugno 2023, In prima serata su Canale 5, ci aspetta la finale della diciassettesima edizione de L'Isola dei Famosi? A contendersi lo scettro, sei naufraghi, Pamela Camassa Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Andrea Lo Cicero, Luca Vetrone e Alessandra Drusian.

Il vincitore della 17esima edizione de L'Isola dei Famosi: pronostici e preferenze della redazione di Comingsoon.it

A scontrarsi per vincere il montepremi del reality condotto da Ilary Blasi saranno: Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia e Luca Vetrone. I naufraghi non ne sono ancora a conoscenza, ma dovranno gareggiare anche con un'altra naufraga, Alessandra Drusian, che i concorrenti pensano sia stata eliminata, ignari che sia confinata sull'Ultima Spiaggia. I primi a sfidarsi al televoto saranno Luca Vetrone e Cristina Scuccia. Proprio l'ex suora si è rivelata una scoperta per il pubblico di Canale 5: durante la sua permanenza in Honduras si è messa in gioco e ha più volte dimostrato di essere autentica e di nascondere delle interessanti sorprese. Durante le settimane trascorse con i naufraghi ha, infatti, rivelato di essere innamorata di una persona conosciuta in Spagna, scatenando la curiosità del pubblico. Pur non essendo stata quasi mai al centro delle polemiche - al contrario dell'irascibile Lo Cicero, spesso, protagonista di momenti infelici contro Nathaly Caldonazzo - Cristina Scuccia ha giocato le sue carte, riuscendo ad arrivare alla finale, rivelando le sue fragilità, ma restando fedele a sé stessa e alle sue convinzioni. E, perché no, potrebbe davvero essere lei a diventare la nuova vincitrice di questa edizione de L'Isola dei Famosi! (Maria)

A contendersi lo scettro della diciassettesima edizione sono sei naufraghi: Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia e Luca Vetrone e Alessandra Drusian che al momento si trova isolata nella spiaggia (ultima) di Sant'Elena. I bookmakers non hanno dubbi: il vincitore sarà Marco Mazzoli, lo speaker radiofonico di Lo Zoo di 105. Una sorta di riscatto anche per Paolo Noise con cui aveva iniziato l'avventura nella tribù degli Accopiados, costretto al ritiro per le condizioni fisiche. In coppia, erano divertenti e sempre pronti allo sketch in puntata ma nelle dinamiche dell'Isola, Mazzoli non ha brillato particolarmente in solitaria, mostrando un carattere pungente e rancoroso. La nostra preferita è Cristina Scuccia, considerando quanto si è messa in gioco come concorrente e come persona. Una nuova Cristina, pronta a liberarsi di ogni costrizione e poter vivere finalmente una nuova avventura, non in Honduras, nella vita vera, con meno timori, più sicurezza di sé, strizzando l'occhio al suo nuovo misterioso amore che siamo certi, presto e anche grazie all'Isola, non sarà nemmeno più così misterioso. (Anita)

