Isola dei Famosi: chi sarà il preferito tra Artur Dainese, Karina Sapsai e Samuel Peron? Ecco cosa dicono i sondaggi

Oggi, domenica 2 giugno 2024, andrà in onda il tredicesimo appuntamento con L'Isola dei Famosi. Al televoto si sfidano Artur Dainese, Karina Sapsai e Samuel Peron. Chi sarà il preferito? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Isola 2024: Chi sarà il preferito tra Artur Dainese, Karina Sapsai e Samuel Peron? Ecco cosa dicono i sondaggi

Nella puntata di stasera è prevista un'eliminazione. Il televoto è in positivo: i telespettatori sono chiamati a rispondere alla domanda “chi vuoi salvare? Sono tre i concorrenti in nomination. Stando all’andamento dei sondaggi, Artur e Samuel dovrebbero stare tranquilli. La naufraga meno votato in tutti i sondaggi è l’ultima arrivata, Karina Sapsai.

Su Reality House, al primo posto, troviamo Artur con 48%, a seguire Samuel con il 33%. Al terzo posto Karina con il 17%

Sul forum del Grande Fratello, al primo posto sempre Artur con 41%, a seguire Samuel con il 10%. Al terzo posto Karina con il 19%

