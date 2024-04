Isola dei Famosi: Chi è Francesca Bergesio? Età, fidanzato, padre, Miss Italia

Gossip TV

Scopriamo qualcosa in più su Francesca Bergesio, naufraga de L'Isola dei Famosi!

Conosciamo meglio Francesca Bergesio, una delle naufraghe de L'Isola dei Famosi di quest'anno!

Francesca Bergesio: Ecco chi è la naufraga de L'Isola dei Famosi che vinse Miss Italia

Francesca Bergesio nasce a Bra, in Piemonte, il 26 settembre del 2004; quindi è del segno della Bilancia ed ha vent'anni. Attualmente vive a Cervere, sempre in Piemonte, insieme alla famiglia: sua madre Ilaria Abrate, suo padre Giorgio Maria Bergesio, che è un senatore della Lega, e la sorella minore Viriginia.

La Bergesio si diploma al Liceo Classico Europeo a Torino, e poi s'iscrive all'UniCamillus per frequentare il corso di Medicina. Nel mentre, però, inizia a muovere i primi passi nel mondo della moda e dello spettacolo. Così, partecipa e vince Miss Miluna Piemonte e Valle d'Aosta e poi Miss Piemonte; in questo modo si qualifica di diritto alla finale di Miss Italia 2023, dove trionfa e conquista persino il titolo di Miss Guida Sicura.

Non si sa se la Bergesio sia fidanzato oppure se sia single. Quando prese parte al concorso di bellezza, infatti, dichiarò di non voler affrontare l'argomento, dato che si trovava in una situazione "difficile": "Non ne voglio parlare, sono in una situazione particolare".

Il profilo Instagram ufficiale della Bergesio è @francesca.bergesio. Qui pubblica perlopiù scatti della sua quotidianità e scatti di shooting fotografici. Al momento, ha quasi 28.000 follower, numero che è sicuramente destinato a crescere, dato che è una delle naufraghe della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria.

