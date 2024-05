Isola dei Famosi: Chi è Dario Cassini? Età, Compagna, Figlio. Tutto sul Naufrago

Gossip TV

Conosciamo meglio Dario Cassini, uno degli ultimi naufraghi ad essere approdati a L'Isola dei Famosi!

Scopriamo qualcosa in più su uno dei naufraghi di questa edizione de L'Isola dei Famosi, Dario Cassini: dalla sua sfavillante carriera fino alla sua vita privata.

Isola dei Famosi: Ecco chi è Dario Cassini

Dario Cassini è nato a Napoli, in Campania, il 18 giugno del 1967; quindi, è del segno dei Gemelli e a breve compirà 57 anni. Proviene da una famiglia di artisti; ad esempio, i suoi fratelli, Riccardo e Marco Cassini sono rispettivamente un comico ed un autore di programmi televisivi e radiofonici ed il direttore editoriale e fondatore della casa editrice romana Minimum Fax.

La carriera di Dario Cassini

La sua carriera televisiva ha avuto inizio nel 1989: Cassini aveva soltanto 22 anni quando è approdato a Il Principe Azzurro, trasmissione condotta da Raffaella Carrà. Tuttavia, ha raggiunto il successo vero e proprio quando ha cominciato a prendere parte a Le Iene, all'epoca condotto da Simona Ventura. Anche le sue numerose apparizioni al Maurizio Costanzo Show gli hanno conferito una certa fama. Oltre ad aver lavorato in televisione, apprendo in show come Zelig e Colardo, e fiction come Don Matteo o Rex, a partire dal 1990 ha debuttato sul grande schermo, recitando nel film di Luigi Magni In nome del popolo sovrano. Tra gli altri titoli annoveriamo: Bagnomaria di Giorgio Panariello, Nessuno mi può giudicare di Massimiliano Bruno, Poveri ma ricchissimi di Fausto Brizzi e La donna per me di Marco Martani. In più, ha lavorato in teatro ed ha pubblicato tre libri: Tranne mia madre e mia sorella, È vent'anni che ho vent'anni e In caso d'amore scappa. Nel 2022, Cassini ha partecipato alla storica trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, ed era affiancato dalla danzatrice Lucrezia Lando. Ad oggi invece, è uno dei naufraghi del reality show di Canale 5 presentato da Vladimir Luxuria, L'Isola dei Famosi.

La vita privata di Dario Cassini

Cassini è stato sentimentalmente legato ad una famosa cantautrice, Marina Rei. Di lei ha detto:

È una delle storie d’amore più lunghe della mia vita. Non si è mai verificato neppure con una donna. Sono una persona estremamente generosa e sono rimasto scottato più volte da varie storie. Quello che ho provato personalmente fa parte dei miei testi, anche se si tratta di testi comici.

Attualmente ha un'altra compagna, di cui non ha mai rivelato il nome, e con la quale ha messo al mondo un figlio, Raffaele, di 9 anni. Il comico ha dichiarato di aver scelto questo nome in onore di suo padre, Raffaele Cassini, scomparso quando lui aveva soltanto 3 anni.

