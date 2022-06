Isola dei Famosi: Carmen Di Pietro furiosa contro Nick Luciani, la reazione di Lory Del Santo

Gossip TV

Tensione alle stelle tra i naufraghi de L'Isola dei Famosi. L'assenza del fuoco e la proposta di Nick Luciani di suddividere il riso cucinandolo sia a pranzo che a cena ha provocato la dura reazione di Carmen Di Pietro, che si è scagliata furiosa contro il cantane de I Cugini di Campagna.

Carmen Di Pietro contro Nick, tensione a L'Isola dei Famosi

Stasera, lunedì 6 giugno 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa in Honduras, i naufraghi sono stati puniti per aver infranto il regolamento: la produzione ha infatti deciso di sospendere il fuoco per ben 24 ore. Una penalità che, come riporta Fanpage, ha portato inevitabilmente a diversi scontri soprattutto tra Nick e Carmen Di Pietro.

Se Nicolas Vaporidis ha proposto ai suoi compagni di avventura di aggiungere la quantità di riso non sfruttata al pasto del giorno, Nick ha suggerito di dividere il riso cucinandolo sia a pranzo che a cena. Una proposta quella del cantante che ha provocato la reazione immedita di Carmen:

È sempre stato zitto e adesso si sveglia per questa cosa e ancora continua [...] Non hai voce in capitolo se non mangi qui, non è giusto. Se non ti interessa perché rompi i co****ni? Io con le buone te l’ho già detto. Perché devi dire che è una cavolata la nostra scelta di come dividere il cibo? Ci stai a prendere tutti per fessi. Ti rode e ti sei ringalluzzito? Stai sempre seduto lì sopra e ora fai il gallo della situazione.

Successivamente Nick ha potuto scegliere 5 compagni con cui condividere il cibo in occasione del suo compleanno. La scelta del cantante, che ha deciso di includere nel gruppo anche Carmen, ha spiazzato Lory Del Santo, che non è riuscita a nascondere la sua delusione:

Oggi è il suo compleanno e sono tutti amici. Non c'è coerenza. Approvo la tua scelta dei dolcetti perché hai scelto Marco che non stava bene e, scegliendo lui, è come se avessi scelto anche me. Ci sta un pò di strategia, questo è un gioco, è giusto che tu faccia la tua strategia perché sei uno che merita di andare avanti.

