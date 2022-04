Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro affronta il figlio Alessandro Iannoni: "Ti hanno fatto il lavaggio del cervello"

Gossip TV

Duro confronto a L'Isola dei Famosi tra Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro.

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni sono tra i concorrenti più amati e apprezzati della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Nel corso delle settimane, i due naufraghi si sono resi più volte protagonisti di diversi siparietti. L'ultimo ieri quando la showgirl ha rivelato di non aver apprezzato la scelta del figlio di dormire con l'altro gruppo.

Carmen Di Pietro contro il figlio Alessandro a L'Isola dei Famosi

Manca poco alla nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda domani venerdì 29 aprile 2022 su Canale 5. Nell'attesa, in Honduras è scoppiata una discussione tra Carmen e il figlio Alessandro, reo di aver deciso di non dormire più con lei e di non aver intagliato la lettera ‘C’ di Carmen sul suo bicchiere:

Fai la C del mio nome sul tuo bicchiere. Perché fai la A di Alessandro? Fai la C dai e mi regali questo coso qui. E fallo per mamma tua, poi me lo porto via quando torniamo. No hai messo la A, l’hai fatto per davvero! Questo non me lo dovevi fare Alessandro, guarda che hai superato il limite. Dovevi fare solo la C come a dire ‘mamma è un regalo un pensiero per te’. Il tuo percorso non mi sta piacendo, ti stai ribellando. Qualcuno ti ha fatto il lavaggio del cervello. Chi è stato? Dimmi il nome. Chi ti sta facendo il lavaggio qui? Ti avranno detto ‘fai brutta figura, diventi il mammone e bamboccione’, ma non è così Alessandro. Su dimmi chi ti sta facendo questo lavaggio. Io sono sicura che qualcuno ti ha fatto il lavaggio del cervello per metterti contro di me.

A far innervosire ancora di più Carmen ci ha pensato Edoardo Tavassi che, divertito dalla situazione e dal comportamento della donna, ha dichiarato: "Guarda che ha 20 anni e sicuro ha già consumato con una donna. E tu che ancora vuoi i bacetti e che dorma con te". Affermazioni che hanno provocato la reazione immediata della showgirl:

In che senso che dici me mio figlio è stato con una donna? Oddio ma qui sull’Isola? E chi? non mi mettere queste cose in testa che poi impazzisco. Alessà sei stato con qualcuna?!

