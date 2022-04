Isola dei Famosi, cambia tutto: Mediaset ha deciso, Ilary Blasi sotto shock

Gossip TV

Cambia la programmazione de L’Isola dei Famosi, che rinuncia all’appuntamento di giovedì e opta per la differita su Canale5.

Grandi novità per la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show, condotto da Ilary Blasi, perde l’appuntamento di giovedì 21 aprile 2022, in prima serata su Canale5, per poi tornare con un doppio appuntamento assoggettato alla messa in onda di Supervivientes, la versione spagnola del programma.

Isola dei Famosi a rischio? Ecco cosa succede

La sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi sta riscuotendo un discreto successo tra i telespettatori di Canale5, che si stanno appassionando alle dinamiche dei naufraghi di Playa Accopiada, soprattutto dopo che la redazione ha deciso di eliminare le coppie e di creare due gruppi, che si sfideranno ogni settimana per ottenere ricompense e che non possono assolutamente comunicare tra loro, pena provvedimenti disciplinari come quelli presi per Estefania Bernal.

Tra discussioni feroci e nuove alleanze, i naufraghi di questa edizione si stanno dimostrando particolarmente agguerriti e neppure il maltempo improvviso sembra far perdere loro il coraggio di mettersi in gioco e puntare alla Finale. A partire dalla prossima settimana, tuttavia, ci saranno modifiche per quanto riguarda le puntate de L’Isola dei Famosi, che salta il doppio appuntamento e lascia il posto al film Un figlio di Nome Ersamus, giovedì 21 aprile 2022.

Dalla settimana successiva, invece, il reality show torna anche di giovedì ma sarà in differita, per lasciare posto al cast di Supervivientes (la versione spagnola della trasmissione) che occuperà le stesse location come la Palapa. Come sempre, Blasi ha preso con sportività la novità imposta da tempi tecnici e dalla Rete, contando sul fatto che gli ascolti stanno premiando il suo lavoro e quello degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

