Isola dei Famosi: Blind assente in puntata per problemi di salute, l'annuncio di Alvin

Blind assente a L'Isola dei Famosi a causa di un’infezione: "È in infermeria".

Momento difficile per Blind a L'Isola dei Famosi. Il giovane naufrago non è stato bene negli ultimi giorni e, infatti, si trova sotto osservazione in infermeria a causa di un’infezione. A rivelarlo l'inviato Alvin durante l'ultima diretta del reality show.

Problemi di salute per Blind, l'annuncio dell'inviato de L'Isola dei Famosi

Ieri, lunedì 9 maggio 2022, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Grande assente della serata il rapper Blind che, come rivelato da Alvin, non sta attraversando un bel momento. Stando alle parole dell'inviato del reality show, il giovane naufrago si troverebbe sotto osservazione in infermeria a causa di un’infezione:

Da ieri è nella nostra infermeria, non è stato bene in questi giorni e il malore è dovuto a un'infezione cutanea, ho parlato con i dottori e preferiscono tenerlo lontano per tre giorni dal sole e dall'acqua salata [...] Ovviamente non è nulla di grave, è tutto sotto controllo, anzi, l'ho incontrato personalmente ieri e mi ha detto di essere dispiaciuto per questo.

Nulla di grave fortunatamente! Non è la prima volta che uno dei concorrenti de L'Isola dei Famosi necessita di un supporto medico. Ricordiamo, infatti, che in quest'ultima edizione Laura Maddaloni è stata in infermeria, mentre Jovanne e Patrizia Bonetti hanno dovuto abbandonare il programma per problemi di salute.

