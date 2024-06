Isola dei Famosi, ex naufrago punta il dito contro Joe Bastianich: "Ha giocato sporco nei miei confronti"

Gossip TV

L'ex naufrago dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, Daniele Radini Tedeschi, si sbilancia sul famoso caso che ha visto protagonista Francesco Benigno e lancia una frecciata a Joe Bastianich.

La 18esima edizione de L'Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria dell'attore turco Aras Senol. A dire la sua ci ha pensato l'ex naufrago Daniele Radini Tedeschi che, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, si è sbilanciato sul caso Benigno e puntato il dito contro il suo ex compagno di avventura Joe Bastianich.

Daniele Radini Tedeschi: le parole su Joe Bastianich e Francesco Benigno

Daniele Radini Tedeschi, che ha abbandonato il gioco dopo 21 giorni, ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui è tornato a parlare dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. L'ex concorrente del reality show di Canale 5 ha fatto un bilancio della sua esperienza in Honduras e rivelato di essere rimasto in contatto con tutti i suoi ex compagni di avventura. Tutti, tranne lo chef Joe Bastianich:

Sono in contatto con quasi tutte le persone che sono uscite tranne una con cui non penso ci possa mai essere un futuro insieme: Joe Bastianich [...] Penso che abbia giocato sporco nei miei confronti: prima scambiavamo due parole con simpatia e poi diceva cose gravissime parlando anche della mia professione, una cosa molto scorretta. Quando, però, pesti la vipera c'è il rischio che quella ti morda, e tra noi è stato così.

Leggi anche Aras Senol vince L'Isola 2024, la dedica di Matilde Brandi

Dopo aver puntato il dito contro Bastianich, l'ex naufrago de L'Isola 2024 si è sbilanciato sul famoso caso che ha visto protagonista l'attore Francesco Benigno. Daniele ha ammesso di esserci rimasto male per la sua squalifica dal gioco, ma che ha sbagliato i modi e le parole utilizzate:

Benigno è un attore che all'Isola ha interpretato quasi un personaggio da film, ed è per questo che mi è dispiaciuto quando ha attaccato Vladimir Luxuria, portando la questione su tutt'altro piano. Ha sbagliato, gliel'ho anche detto [...] Mi è dispiaciuto per lui perché con me è sempre stato simpatico e alla mano, ma la lingua italiana ha tantissime parole: si poteva benissimo discutere con quelle senza alzare le mani.

Futuro incerto per L'Isola dei Famosi

Al di là del caso Benigno, la 18esima edizione de L'Isola dei Famosi non è riuscita a decollare. Non è bastato l’impegno della conduttrice Vladimir Luxuria, gli interventi dei due opinionisti in studio Sonia Bruganelli e Dario Maltese e del cast storico che è arrivato alla finale: sono state troppe le cose che non hanno funzionato! Stando alle ultime indiscrezioni, visti gli ascolti molto bassi, il reality show di Canale 5 potrebbe prendersi una pausa di almeno un anno o addirittura lasciare Mediaset.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.