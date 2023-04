Isola dei Famosi, arrivano già i primi pronostici sul favorito alla vittoria!

Gossip TV

La prossima edizione dell'Isola dei Famosi prenderà il via lunedì 17 aprile e già c'è chi ipotizza chi potrebbe vincere quest'anno. Vediamo insieme cosa hanno detto.

L'Isola dei Famosi aprirà a breve le porte della nuova edizione: il reality di Canale 5 andrà in onda a partire da lunedì 17 aprile con Ilary Blasi alla conduzione per la terza edizione. Ad affiancarla, i nuovi opinionisti Vladimir Luxuria e Enrico Papi e in collegamento con il cast di naufraghi dall'Honduras il fedelissimo Alvin.

Isola dei Famosi, ecco chi vincerà l'edizione secondo i bookmaker

Il cast è stato ufficialmente annunciato qualche giorno fa, scatenando diverse sorprese e polemiche a causa della mancanza di alcuni nomi che si ritenevano certi, come quello di Gianmarco Onestini o di Elga e Serena Enardu, ma a quanto pare, direttive dai piani alti di Mediaset hanno richiesto che fossero eliminati alcuni papabili concorrenti, per evitare che il reality eccedesse il livello di trash consentito e che venissero meno le nuove linee guida dettate dalla rete e che vogliono che per rispetto del pubblico i concorrenti e in generale i reality abbiano comportamenti e linguaggi più adeguati al contesto.

ra i vari naufraghi, ci sono nomi che hanno fatto storcere il naso a molti fan, perché si tratta di personaggi già noti nel mondo dello spettacolo e che hanno anche già partecipato a diversi reality, creando un effetto di riciclo di vipponi o semi-tali, di cui il pubblico è stanco. Dopo l'annuncio del cast, svelato sull'ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, i bookmaker hanno anche iniziato a fare i primi pronostici sul possibile vincitore.

Il sito Isa & Chia ha riportato i pronostici degli analisti di Stanleybet.it, secondo i quali i più quotati per la vittoria sarebbero Marco Mazzoli e Pamela Camassa, seguiti poi da Paolo Noise e Andrea Lo Cicero, Nathalie Caldonazzo e Cristina Scuccia, mentre i meno probabili sarebbero l'attrice Corynne Clery e Christopher Leoni.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi