Isola dei Famosi, Aras Senol vuota il sacco sul rapporto con Edoardo Franco e svela: "Ecco perché l'ho nominato"

Il vincitore della 18esima edizione de L'Isola dei Famosi, Aras Senol, rompe il silenzio e svela la verità sul rapporto nato in Honduras con lo chef ed ex naufrago Edoardo Franco.

Reduce dal successo di Terra Amara, Aras Senol ha deciso di mettersi in gioco a L'Isola dei Famosi riuscendo a farsi amare e apprezzare ancora di più dal pubblico italiano, che l'ha premiato. Intervistato da Superguidatv, l'attore turco ha ricordato la sua esperienza in Honduras caratterizzata anche dal rapporto con Edoardo Franco.

La verità di Aras Senol sull'amicizia con Edoardo Franco

A distanza di alcune settimane dalla sua vittoria a L'Isola dei Famosi, Aras Senol ha rilasciato una lunga intervista a Superguidatv in cui ha fatto un bilancio del suo percorso nel reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria e rotto il silenzio sul rapporto nato in Honduras con gli altri naufraghi, in particolar modo con lo chef Edoardo Franco:

Sono tutti miei amici, quello che succede all’ Isola resta sull’Isola e non dobbiamo dimenticare che alla fine è solo un programma televisivo. La vita vera e la vera amicizia sono più importanti di questo. Non sono una persona che fa strategia e non sono una persona che parla alle spalle di un’altra persona, quando ho parlato con Artur dell’anti-mosquitos gli ho detto che non volevo parlare alle sue spalle, per questo quello che avevo da dirgli l’ho detto in faccia. Io parlo sempre con le persone faccia a faccia perché mi piace, altrimenti sarebbe falso. Perché ho nominato Edoardo Franco l’ho già spiegato, Edoardo Stoppa mi aveva salvato in una delle sfide e poi io ho salvato Eduardo Franco e penso che se sono arrivato in semifinale, è stato grazie a lui perché prima della nomination finale, avevo nominato solo una volta Karina. Ma dopo aver nominato di nuovo Franco, gli ho detto che lo avevo nominato e che in quel momento non sapevo che avremmo dovuto nominare due persone perché non avevo capito cosa avesse detto Vladimir. E io e Franco abbiamo riso, perché anche lui sa che tra noi c’è una vera amicizia.

Dopo aver chiarito la sua posizione nei confronti di Edoardo, il vincitore della 18esima edizione de L'Isola dei Famosi ha rivelato che quello che si meritava di vincere il reality era Edoardo Stoppa. Non solo. Aras ha colto l'occasione anche per dire chi è stato, secondo lui, il più stratega:

Ho detto a tutto il gruppo che Edoardo Stoppa era il più meritevole di vincere nello show. Devo essere onesto, l’ho detto sempre. Ora ho vinto e sono davvero felice per questo. Mi sembra ancora di essere in un sogno, non mi sono reso conto di quello che ho fatto perché come ho detto prima non avrei mai pensato di vincere. Il più stratega? Penso che ce ne sia più di uno, ma il nome non è importante perché se qualcuno ha bisogno di fare strategia, va bene. Io non ho mai fatto una strategia, ma se una persona l’ha fatta, non posso dire perché, è stata una sua decisione.

