Isola dei Famosi, Aras Senol confessa: "Non mi aspettavo di vincere, ma di uscire dopo qualche settimana..."

Gossip TV

L'attore di Terra Amara Aras Senol ha trionfato all'Isola dei Famosi e al settimanale Chi ha raccontato della sua esperienza e sorpresa al momento della vittoria!

L'ultima edizione de L'Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria di Aras Senol, noto attore della Soap Terra Amara. Il naufrago, intervistato da Chi, non ha nascosto di essere rimasto piacevolmente sorpreso di aver trionfato nel reality di Canale5 condotto da Vladimir Luxuria e ha ammesso che si aspettava di abbandonare l'Honduras dopo poche settimane.

Isola dei Famosi, Aras Senol incredulo: "Non mi aspettavo di vincere"

L'ultima edizione de L'Isola dei Famosi è stata particolarmente criticata e ha visto un calo progressivo degli ascolti, tanto da spingere la rete a infinite variazioni della messa in onda per cercare di recuperare le percentuali di share sempre più in calo. Tuttavia, a nulla sono valsi gli sforzi e L'Isola dei Famosi di quest'anno, la prima sotto la conduzione di Vladimir Luxuria, sarà ricordata come l'edizione dei rititi - visti i numerosi abbandoni dei vari naufraghi a poche settimane dall'inizio del reality.

A trionfare quest'anno è stato Aras Senol, attore della Soap Terra Amara, amatissimo dal pubblico della fiction, ma che con il suo candore e la sua onestù ha conquistato anche il pubblico appassionato del reality ed è stato premiato con la vittoria dell'ultima edizione dell'Isola. Intervistato da Chi, tuttavia, il naufrago ha affermato che la vittoria è arrivata per lui in maniera del tutto inaspettata e che pensava che avrebbe abbandonato il programma dopo poche settimane:

" All’inizio non avevo realizzato di aver vinto. Non me lo aspettavo. Ero così emozionato. Pensavo di uscire alla quinta o sesta settimana."

Il suo obiettivo principale, ha rivelato Senol, era quello di migliorare il suo italiano e per lui è stata quella la vera vittoria di questa esperienza, resa ancora più dolce dal trionfo finale:

" Il mio obiettivo non era vincere, ma soltanto migliorare il mio italiano. Prima della finale ho detto: “Amici miei, non voglio vincere perché ho già superato il mio limite. Tutti i miei verbi italiani sono finiti”. Questo mi bastava, avevo già vinto la mia partita perché, per i turchi, imparare la lingua italiana è davvero difficile. Ricordo che ho aggiunto: “Tornerò a casa e dirò ai miei amici e alla mia famiglia che sono andato all’Isola e sono tornato a casa come finalista”. Ma alla fine sono arrivato primo e, ancora oggi, se ci ripenso, ne sono davvero felice"

Per l'attore di Terra Amara, l'esperienza sull'isola è stata profondamente importante: non sono mancati i momenti difficili - l'insonnia lo ha accompagnato per diversi giorni - ma è stata anche un'avventura che gli ha insegnato molto e al suo ritorno a casa ha sentito di non essere più lo stesso:

" Questa è un’esperienza che una persona non può dimenticare. Anche se ci provassi non ci riuscirei perché sono ritornato a casa diverso, in un certo senso, cresciuto. Sia l’isola sia i “naufraghi” mi hanno insegnato molto"

Isola dei Famosi, il reality ci sarà nel palinsesto della prossima stagione tv?

Gli ascolti insoddisfacenti dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi hanno spinto i fan alla convinzione che per la porssima stagione televisiva del 2024/2025 non ci sarà la possibilità di vedere ancora un'altra edizione del reality. Tuttavia, alla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, per il 2025 L'Isola dei Famosi è in programma, con grande sorpresa del pubblico.

Tuttavia, alla presentazione del palinsesti Mediaset per la prossima stagione, Pier Silvio Berlusconi ha tenuto a fare una serie di precisazioni: L'Isola dei Famosi tornerà per una nuova edizione, visto che è un format che può ancora dare molto. Ma, bisognerà attuare dei cambiamenti, perché in Italia non sembra più funzionare come un tempo. Inoltre, non sembra che Vladimir Luxuria tornerà alla conduzione della nuova edizione:

" Noi siamo convinti che sia un formato che possa ancora dare e fare bene. In Spagna, sulla nostra Telecinco, ha ottenuto anche in questa edizione degli ottimi risultati. In Italia, non da quest’anno, siamo onesti da alcune stagioni, un po’ di stanca, aspettiamo un’evoluzione, speriamo anche profonda, da parte degli autori, per poi valutare anche a chi affidare la prossima conduzione"

L'AD di Mediaset ha poi proseguito esprimendo la sua delusione su alcune scelte della regia di non mostrare tutto ciò che accadeva sull'isola e che ha generato storie che non hanno soddisfatto appieno il pubblico, spingengolo a non seguire più le vicende dei naufraghi. E, a proposito del cast, per Berlusconi è evidente che i personaggi che sono stati selezionati non fossero adatti e che sia anche dipeso da loro il crollo negli ascolti.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi