Ilary Blasi vuole lasciare L’Isola dei Famosi? Il dubbio e l’intervento di Silvia Toffanin

Sembra che Silvia Toffanin abbia evitato il disastro, convincendo l’amica Ilary Blasi a rimanere al timone de L’Isola dei Famosi. Ecco l’ultimo gossip.

Ilary Blasi sta vivendo un momento decisamente particolare dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, le ripicche tra coniugi e l’uscita allo scoperto dell’ex calciatore con la nuova fiamma Noemi Bocchi. Sembra che la presentatrice abbia pensato seriamente di mollare L’Isola dei Famosi, salvo poi ripensarci dopo aver parlato con Silvia Toffanin.

Ilary Blasi ripensa al suo futuro a L’Isola dei Famosi? Ecco cosa sta succedendo

Gli ultimi mesi sono stati decisamente movimentati per Ilary Blasi. Dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, la presentatrice è stata al centro di diversi pettegolezzi, ai quali ha risposto con numerosi viaggi in giro per l’Italia e l’ultimo in Croazia prima di salutare l’estate e tornare a Roma, nella mega villa all’Eur per la quale si sta battendo con le unghie e con i denti contro l’ormai ex marito. Mentre Francesco Totti restituisce a Ilary le sue borse, forse pentito del gesto, Blasi sembra aver avuto seri dubbio sul suo futuro televisivo, tanto da allarmare i vertici Mediaset con l’annuncio di un suo papabile addio a L’Isola dei Famosi. Stando al settimanale Oggi, infatti, Ilary avrebbe deciso di rinunciare per un anno a tutte le trasmissione televisive e concentrarsi sulla sua nuova vita da mamma single, salvo poi cambiare idea grazie all’intervento dell’amica Silvia Toffanin.

“Spinta e supportata dai suoi familiari e soprattutto dall’amica Silvia Toffanin ha scelto infatti di non sospendere i suoi impegni professionali e di tornare in primavera al timone dell’Isola dei Famosi. In queste ore sono iniziati i primi provini per definire il cast della prossima edizione”.

Sembra che Toffanin abbia fatto ragionare Ilary, che effettivamente potrebbe sentirsi meglio e meno concentrata sulla vita privata disastrosa se impegna sul piccolo schermo. Per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che tornerà su Canale 5 dopo la Finale del Grande Fratello Vip, i casting sono aperti. In dubbio anche la presenza degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, coppia amatissima dal pubblico, dal momento che il presentatore ha lasciato Mediaset per dedicarsi ad un nuovo progetto su Tv8.

