Isola dei Famosi: annunciati altri due naufraghi

Gossip TV

Altri due noti volti pronti a sbarcare in Honduras per l'adventure game di Canale 5.

Lunedì 21 marzo prossimo, tornerà in onda la nuova edizione dell'Isola dei Famosi condotta, per la seconda volta consecutiva da Ilary Blasi affiancata da Alvin nel ruolo di inviato e Vladimir Luxuria e Nicola Savino come opinionisti.

Da settimane ormai non si fa che parlare dei possibili concorrenti pronti a naufragare sull'Isola dell'Honduras. Dal portale di Tvblog, sono stati resi altri nuovi nome nomi. Il primo è quello dal campione di motociclismo Marco Melandri, l'altro è quello dell'ex gieffino Antonio Zequila, che ha partecipato all'Isola dei Famosi nel 2005

Quest'anno il cast dell'adventure game di Canale 5 sarà composto da concorrenti singoli e in coppia. Tra questi, già confermati come naufraghi ci saranno: Lory Del Santo col fidanzato Marco; Clemente Russo con la moglie Laura; Carmen Di Pietro col figlio Alessandro; Jeremias Rodriguez col padre Gustavo, due componenti del gruppo I Cugini di Campagna e Guendalina Tavassi col fratello Edoardo.

Nel cast che gareggeranno singolarmente dovrebbero esserci: Ilaria Galassi, Ilona Staller, Nicolas Vaporidis, Floriana Secondi, Roberta Morise, Gianluca Tornese, Nicole Daza e Matilde Brandi.

Il primo appuntamento con la quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi, ci aspetta lunedì 21 marzo 2022, in prima serata su Canale 5.