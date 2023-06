Isola dei Famosi, Andrea Lo Cicero e Pamela Camassa contro Helena Prestes: stracci contro la modella e Nikita Pelizon!

Gossip TV

A L'Isola dei Famosi, Andrea Lo Cicero e Pamela Camassa si scagliano contro Helena Prestes e tirano in ballo anche Nikita Pelizon. Ecco cosa è successo.

L'ultimo daytime de L'Isola dei Famosi è stato caratterizzato da un nuovo scontro tra Andrea Lo Cicero e Pamela Camassa contro Helena Prestes: i rapporti tra i naufraghi e la modella brasiliana non sono dei migliori, nonostante Marco Mazzoli abbia provato a mediare tra la naufraga e il resto del gruppo, attirandosi le critiche di Cristina Scuccia e Gian Maria Sainato di star complottando per aggiudicarsi il favore del pubblico.

Isola dei Famosi, volano stracci contro Helena Prestes, Andrea Lo Cicero e Pamela Camassa non si risparmiano

Mentre i due naufraghi pranzavano, hanno espresso chiaramente la loro opinione sulla compagna dell'Isola: per entrambi, Helena Prestes sta soltanto fingendo ed è tutta una strategia. Già in un altro scontro con Mazzoli, Camassa aveva ammesso che non aveva intenzione di stringere amicizia con la modella, perché la riteneva arrogante e che non aveva interesse a stringere un reale rapporto d'amicizia con gli altri naufraghi:

"Lei è furba, non mi fido di questo comportamento da agnellino"

Poi, a sorpresa, la compagna di Filippo Bisciglia ha svelato un retroscena che riguarda il rapporto tra Helena e Nikita Pelizon, arrivata sull'Isola qualche settimana fa per incoraggiare la sua amica. Secondo Camassa, in realtà, tra le due non ci sarebbe alcun rapporto di amicizia, stando anche alle parole della modella:

"Vi ricordate in hotel quando ha massacrato Nikita, che ne parlava male? Durante il servizio fotografico è successso."

Anche Andrea Lo Cicero ha confermato la versione della collega, ricordando che la modella affermò che Nilkita "non è un'amica, l'ha conosciuta solo per il programma, ma che le sue amiche sono altre."

